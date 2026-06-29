El poder termina (FIN), la política empieza

En política, decir "me equivoqué" no clausura la discusión; apenas la abre. La confianza pública no se recupera con una confesión, sino con explicaciones, transparencia y responsabilidad. El problema nunca es solamente el error. El verdadero problema aparece cuando la explicación pretende reemplazar una clara rendición de cuentas.

Manuel Adorni deja una enseñanza que excede su caso particular. Mientras se ocupa un cargo de poder, muchas decisiones parecen tener una justificación automática. Pero cuando ese poder desaparece, las explicaciones ya no las construye el funcionario: las exige la sociedad.

Durante el ejercicio del poder es frecuente confundir la fortaleza del cargo con la fortaleza de los argumentos. El poder ordena silencios, disciplina aliados, desalienta críticas y, muchas veces, condiciona el ritmo con el que avanzan los cuestionamientos públicos. Sin embargo, esa situación nunca es permanente.

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Renunció Manuel Adorni, apenas un jefe de Gabinete. FIN

La política tiene una regla: el poder es transitorio. Y cuando se pierde, cambia todo. No es lo mismo responder desde un despacho oficial que hacerlo sin el respaldo institucional. No es igual enfrentar una investigación o una denuncia cuando se administra el Estado que cuando ese escudo desaparece.

Quien deja un cargo importante no pierde solamente una oficina. También pierde la capacidad de controlar la agenda, de fijar el relato y de contar con una estructura que amortigua el impacto de las crisis. Ahí la política deja de proteger y comienza a exigir.

Pero hay otro dato que comienza a preocupar. En la entrevista concedida ayer por el presidente Javier Milei, uno de los momentos más llamativos fue su respuesta sobre el futuro de la participación estatal en YPF. En un primer momento pareció afirmar una posición con claridad. Sin embargo, cuando intentó justificarla, la respuesta perdió firmeza y dio paso a un intercambio con quienes lo acompañaban. La escena transmitió la imagen de un presidente incómodo, nervioso y visiblemente ofuscado.

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Más allá de esa situación puntual, el episodio volvió a poner sobre la mesa una característica que acompaña a Milei desde que llegó al Gobierno: su evidente preferencia por la economía antes que por la política. Su interés, su conocimiento y su pasión parecen concentrarse en las variables económicas, mientras que la construcción política cotidiana queda, en gran medida, en manos de Karina Milei.

"El jefe" ya no aparece solamente como la hermana del Presidente. Es quien organiza el poder politico, administra las alianzas, decide candidaturas y ordena la estructura oficialista.

Un escalón más atrás, aunque con enorme influencia, se ubica Santiago Caputo, arquitecto de buena parte de la estrategia política y comunicacional del Gobierno. Entre los tres conforman un esquema singular: Milei aporta la conducción económica y el liderazgo electoral; Karina administra la política; Caputo diseña la estrategia parte de la comunicación y es padrino de algunas inversiones.

Ese modelo funcionó mientras la agenda estuvo dominada por la inflación, el déficit y el ajuste. Pero la política siempre termina imponiendo otros desafíos. Las crisis institucionales, los conflictos éticos y los errores de gestión no se resuelven únicamente con indicadores económicos.

Manuel Adorni se fue tras 112 días de crisis y Milei le reclamó a la prensa

Ahí veremos cómo se acomodan hoy, cuando quien menos disfruta de la política debe enfrentar una crisis esencialmente política.

Los gobiernos no suelen debilitarse por sus éxitos económicos. Se desgastan cuando dejan de administrar adecuadamente el poder y la politica. Por eso, un "me equivoqué" difícilmente alcance a una parte de la población que le interesan las explicaciones, pero la gran mayoría de la sociedad ya lo canceló... La responsabilidad política no termina con una admisión; recién empieza allí.

Durante mucho tiempo, desde el oficialismo, la palabra "Fin" fue utilizada con tono despectivo para dar por terminada cualquier discusión, como si una publicación o una frase bastaran para cerrar un debate. La política, sin embargo, tiene otra lógica.

El verdadero fin no llega cuando se escribe esa palabra en una red social. Llega cuando se termina el poder.

Y, paradójicamente, ese "fin" suele ser apenas el inicio de las explicaciones, del escrutinio ciudadano, del control institucional y de las responsabilidades que ya no pueden esconderse detrás de un cargo. Porque cuando el poder se acaba, ya no alcanza con escribir "Fin". Es solo en comienzo de un nuevo escenario.

ML