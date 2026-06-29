Marcela Pagano: "Si fuese Milei, estaría muy preocupada por la mujer de Adorni"

La diputada nacional Marcela Pagano aseguró que Manuel Adorni "va a ser procesado" porque, a su entender, "los elementos probatorios ya son muchos", y advirtió que la investigación judicial podría avanzar sobre el entorno del exjefe de Gabinete. "Si fuese los Milei, estaría muy preocupada por la figura de Bettina Angeletti", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), donde además reclamó que la Justicia "investigue para arriba" para determinar si el Presidente y la secretaria general de la Presidencia "estaban al tanto de tantas cosas que pasaban".

Marcela Pagano es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UADE. En la actualidad se desempeña como diputada nacional por el espacio Coherencia, por el período 2023-2027, aunque inicialmente se unió a la política a través de la coalición La Libertad Avanza, liderada por Javier Milei. Antes de su incursión en la política, en su rol de periodista trabajó en diferentes medios, destacándose por su desempeño en economía y finanzas.

—Finalmente Adorni ya no está. Vos compartiste un post muy duro respecto de él, en el que planteás que los hermanos Milei lo usaron como escudo, que lo soltaron cuando ya no servía y, al mismo tiempo, recibís acusaciones de ser artífice de parte del deterioro de la imagen pública de Adorni. Sos protagonista, en algún sentido, de todos estos 100 días de Manuel Adorni. Queremos tu testimonio un día como hoy, cuando ya Manuel Adorni no es jefe de Gabinete.

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—Es lamentable lo que ha pasado con Adorni. Es un desgaste para el Gobierno que podría haberse evitado. Sí te quiero decir que me parece que es importante que se sepa que esto deja en evidencia que quien toma las decisiones es Karina Milei.

Creo que ayer, incluso, si vos observabas ese reportaje que dio el Presidente, de manera apremiante, en un canal colega, en un momento se le pregunta por el futuro de Adorni en YPF y él estaba tajantemente afirmando que se iba a ir de YPF, en donde se cobra un jugoso sueldo en dólares por estar en ese directorio, y automáticamente se escucha que él mismo se interrumpe, saca su teléfono de la cercanía de su boca y habla con alguien. Obviamente, con la persona con la que estaba hablando era con Karina Milei, porque tengo entendido que parte de las promesas que le habían hecho a Adorni era que él se quedara en YPF.

¿Qué pasa con Manuel Adorni? Manuel Adorni tiene muchísima información. Adorni es una persona que eligió un abogado con expertise en la figura de arrepentido dentro de la Justicia. Es un abogado que defendió y que defiende a un empresario en la causa Cuadernos. Y yo creo que eso los hermanos Milei lo sabían. Y, quizás, para el público que conoce poco de esto, entrar dentro de lo que es el régimen, implica que las penas se atenúan en la medida en que esa persona, una vez que es imputada, procesada, pueda direccionar la información y la investigación hacia alguien de mayor jerarquía dentro del Poder Ejecutivo.

¿Y sabés qué era lo que iba a pasar en los próximos días, que era inevitable y que llevó a los hermanos Milei a echar a Adorni? Se iba a conocer finalmente el peritaje de la extracción de mensajes del constructor Tabar, pieza clave en la investigación, testigo clave. Mensajes que contenían aprietes al propio Tabar. Mensajes que hablaban no solamente del dinero en efectivo que manejaba el jefe de Gabinete, obras que realizó Tabar; mensajes que incluían e involucraban a otros funcionarios, y no solamente al jefe de Gabinete. Y el Gobierno lo sabía.

Y yo creo también que, gracias a vos, al periodismo, al periodismo de investigación que lleva adelante, por ejemplo, Editorial Perfil, que quiero destacar que nunca ha claudicado en esas investigaciones, la Justicia también se sentía presionada. Para el juez Lijo y para el fiscal Pollicita debe ser muy incómodo que la opinión pública esté esperando una respuesta y que este hombre, con todos los elementos en la mano, habiendo declarado públicamente que evadió impuestos durante más de diez años, mintió sobre sus declaraciones juradas, lo confiesa en cámara, confiesa en cámara haber querido obstaculizar el normal funcionamiento de la investigación, habiendo llamado a Tabar minutos antes de que este se prestara a declarar en la Justicia.

Después de todo esto, iba a ser muy difícil para Pollicita y para Lijo también poder caminar en la calle sin tener esta recriminación de la gente común, que espera Justicia y que espera explicaciones.

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—¿Qué pensás de la nueva designación de jefe de Gabinete, en el caso de Santilli?

—Creo que lo que también desnuda es que finalmente hay un aroma a coalición; que, evidentemente, el PRO y La Libertad Avanza confluyen en un único espacio político. Y esto es importante que también la gente lo sepa, porque si hay algo que no se puede decir es que Santilli es anarcocapitalista, que viene del liberalismo, de la doctrina de Murray. Es evidente que viene del PRO, que es un hombre que, además, al haber entrado ayer a Olivos, hubo un camarógrafo, que con mucha picardía coloca su cámara sobre el auto y Santilli baja la ventanilla y deja que se vea que estaba en diálogo con Mauricio Macri.

Y él mismo también reconoce después, en redes sociales, haber hablado con Macri. Y lo mismo hizo el ingeniero, el expresidente, al reconocer ese diálogo. Con lo cual, ya incluso teniendo como jefa, dentro de la Cámara de Senadores, del bloque de La Libertad Avanza, a Patricia Bullrich, que viene de ser candidata a presidenta hace apenas dos años con el sello del PRO, y también tener a figuras como Ritondo articulando la provincia para La Libertad Avanza, y otros ministros que también vienen del PRO, y otros cuadros técnicos que son muy relevantes, ahora va a ser muy difícil para el PRO seguir enviando esa suerte de mensajes o comunicados de prensa cuando algo en la gestión no les cierra, tratando de mostrarse autónomos. Creo que esa autonomía ha finalizado.

—¿Le asignás alguna posibilidad a una especie de discusión de quién se come a quién? Si no es finalmente un entrismo, como decía Trotsky, que está haciendo el PRO y que debería tener más cuidado La Libertad Avanza si se cree ganadora.

—Yo tomaría muy presente lo que estás diciendo, sobre todo en momentos en los que la gente está reclamando gestión y transparencia. Y hay algo muy interesante en esto que estás diciendo. Es importante que la gente sepa que esas encuestas de imagen, que a los periodistas nos suman una nota más o una nota menos, pero que a los gobiernos los desvelan, empiezan a mostrar una caída muy fuerte en la imagen positiva de Milei, que no tuvo la imagen, por ejemplo, de Patricia Bullrich.

Y Patricia Bullrich incluso ha tenido un crecimiento en el conocimiento de su imagen, que ya era amplia, con una autonomía que ya le conocemos en la política. De hecho, se pelea, en un momento tuvo una discusión con Mauricio Macri porque ella quería ser candidata a presidenta y Macri no quería. No quería ir a una interna con Larreta.

Entonces yo creo que esa autonomía hace peligrar los sueños de una reelección de Javier Milei. Porque, ¿por qué Patricia Bullrich resignaría, también teniendo en cuenta la edad que tiene Patricia Bullrich? ¿Por qué resignaría la última bala que tiene en la recámara para poder disparar el sueño de la Presidencia?

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—¿Cómo sigue, a tu juicio, el tema de Adorni? Porque, independientemente de que no sea más jefe de Gabinete, avanzando en la Justicia, ¿qué novedades imaginamos que se van a producir allí? ¿Y cómo podrían repercutir en el apoyo que durante cien días irrestricto le dio al Presidente?

—Estoy absolutamente convencida de que va a ser procesado, que los elementos probatorios ya son muchos. Ya hay cuestiones obscenas. Por ejemplo, sé que llamaron a declarar a una de las secretarias. Ya que haya surgido, gracias a los medios de comunicación también, que gastaba en sus vicios, en compras de juegos electrónicos, en compras personales, utilizaba tarjetas a través de sus secretarios que prestan servicios en la Casa Rosada... Bueno, ya es lo más obsceno que hemos escuchado. De las tantas cantidades de obscenidades y excentricidades de los Adorni, yo creo que van a avanzar.

Sí, si fuese los Milei estaría muy preocupada por la figura de Bettina Angeletti, porque Bettina Angeletti, esposa o pareja, también es la socia de Manuel Adorni en estos negocios. Montó una consultora como fachada para poder facturar con empresas vinculadas al Estado, por ejemplo, el YPF. Y yo creo que se va a avanzar mucho en esa dirección. Y sé que Bettina Angeletti había planteado la alternativa de tener una defensa escindida de la estrategia del marido. Entonces, en ese sentido, yo creo que se va a avanzar rápido.

Y ojalá la Justicia investigue para arriba. Investigue si el Presidente o la secretaria general de la Presidencia, que era la jefa de Manuel Adorni, estaban al tanto de tantas cosas que pasaban. Por ejemplo, que se facturaba para tener reuniones con ministros, que se facturaba para tener reuniones con empresarios y que estos empresarios gozaran de información privilegiada de los pasos que iba a dar la gestión de Gobierno, tanto en Buenos Aires como en Punta del Este, como en España, como en los Estados Unidos. Y no sé hasta qué punto también, porque lo estoy investigando, en Israel.

—El exjefe de Gabinete argumenta, entre muchos argumentos, que esto le pasa porque una persona común ocupara un espacio tan importante como el del jefe de Gabinete. Que hay fuerzas oscuras que hacen que una persona común como él no pudiera ocupar ese espacio. En cierto sentido, cuando vos decís que hay cuestiones ya casi obscenas, como usar la tarjeta de crédito de funcionarios que dependen de él incluso para compras menores, la pregunta es: ¿Es un problema que sea una persona común jefe de Gabinete? ¿En algún sentido tiene razón en que cómo eligieron una persona así, sin antecedentes, para ser jefe de Gabinete? O, al mismo tiempo, vos que pasaste del periodismo a la política, ¿encontrás que no, que una persona sin antecedentes puede ocupar un puesto así?

—Yo no encuentro un problema en que una persona común ocupe un lugar importante dentro del Poder Ejecutivo. Ser una persona común no te llama a ser un ladrón. Y, por otro lado, ojo, que los que vienen con expertise de la política, muchos de ellos han estado también involucrados en causas de corrupción. Los negocios en este Gobierno funcionaban estando también gente con expertise en la política dentro de la gestión.

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—Yo creo que tiene que haber un equilibrio, obviamente, entre renovación y expertise. Que es un tema que en las organizaciones privadas también aparece. Hasta qué punto la expertise finalmente no termina cristalizando una especie de gerontocracia. Y hasta qué punto el hecho de que sea toda gente nueva carece de experiencia y crea una anomia. Es decir, yo digo que alguien con expertise, bueno, por lo menos uno tiene los antecedentes de qué hizo en el pasado. Que alguien absolutamente desconocido, no. A mí me parece que esto habla de Milei, no simplemente de Adorni. O sea, era un triple salto mortal que alguien con la inexperiencia de Adorni pasase a jefe de Gabinete. No sé si vos tenés la misma reflexión.

—Tu reflexión es maravillosa. Pero no te olvides de algo que yo te decía antes y por lo cual yo quiero insistir. Para entender la lógica de los hermanos hay que entender quién toma las decisiones. La decisión de que el jefe de Gabinete sea Manuel Adorni fue de Karina Milei, en una lógica de un Gobierno que tiene más internas que funcionarios. En una lógica de un Gobierno donde tenés dos facciones enfrentadas: Caputo versus Karina Milei, que cuando llegaron al poder intentaron desde el primer día quedarse con el lugar de la Jefatura de Gabinete.

Primero sacaron del paso a Posse, uno de los mejores amigos de Milei, persona que incluso los sostuvo en los peores momentos en la actividad privada, trabajando como trabajaban de la mano de Eurnekian, que les dio un espacio. Bueno, a Posse lo echan como un perro.

Luego, Guillermo Francos. Y Guillermo Francos era una persona elegida por Javier Milei. Cuando logran deshacerse, por errores también, por errores del propio Francos, por la operación de inteligencia que hicieron adentro del Gobierno para que se conociera el caso ANDIS, porque el jefe de Gabinete tenía espías metidos en su despacho, puestos por él, esa interna se lo cobró a Guillermo Francos también.

Entonces, ¿qué pasó? Hay que entender al Gobierno como un tablero de ajedrez, en donde casillero que avanza Karina, casillero que no quiere resignar, porque si lo deja vacío teme que lo ocupe alguien del riñón de Santiago Caputo.

—¿Puedo hacer una inferencia? A ver si es plausible. Porque finalmente la verdadera jefa de Gabinete es Karina.

—Karina es la presidenta. Karina es la que toma el mando de las reuniones ministeriales. Karina es la que decide quién asciende dentro de La Libertad Avanza y quién es eyectado. Karina es quien tiene el poder dentro de La Libertad Avanza. Karina, por ejemplo, decidió que Marra, que había sido quien se cargó al hombro la campaña en la Ciudad de Buenos Aires y que fue el armador principal de la política para Milei, en su momento, junto a Oscar Zago, a quien también eyecta por decisión propia. Oscar Zago le prestó el sello del MID para que Javier pudiera ser diputado nacional en 2021.

Karina decide la suerte de todo el que está dentro de La Libertad Avanza. Y las decisiones de política muchas veces también las toma Karina Milei. En las únicas decisiones en las que está ocupado, obsesionado y mentalizado constantemente el Presidente son las decisiones financieras. Porque decir que son económicas creo que sería un error. Es este plan financiero que han ideado con Luis Caputo. El resto de la política y del armado territorial de La Libertad Avanza está en manos de Karina Milei.

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—¿Y cómo imaginás 2027?

—Es muy difícil, porque yo creo que la suerte de 2027 está de la mano de lo que a la gente le pase con la economía. Yo veo una economía real totalmente distinta a la que relata el Presidente, porque creo que hay un relato. No creo en el INDEC actual. Creo que faltan muchas explicaciones de por qué se corrió al anterior titular del INDEC. Creo que esto de no querer actualizar la medición de la inflación es, básicamente, para esconder la inflación real que nos castiga a todos los argentinos.

Pero, más allá de que se escondan estadísticas, que se manipulen, el argentino cuando va al supermercado ve la realidad. El argentino, cuando va al supermercado, ve la realidad. Cuando va a cobrar y el bolsillo no llega a fin de mes. Cuando me pasa, como me cruzo con muchos empresarios y me cuentan que sus empleados les piden adelantos porque a mediados de mes ya no tienen sueldo en el bolsillo para sobrevivir.

Cuando pasa como estamos viendo, que murieron 22.000 empresas en esta gestión y las pymes no tienen ningún tipo de beneficio para poder subsistir. Vivo y trabajo en una provincia que es la provincia de Buenos Aires, corazón productivo y cuyo generador de empleo en blanco genuino es la pyme industrial. Y la pyme industrial está en caída.

Yo siento que ese votante va a ser muy difícil que vuelva a elegir lo que eligió en 2023. Además de que este Gobierno va a tener que inventar un eslogan, porque la vara moral como política de Estado ya no les cabe como eslogan. No les cabe el combate con la casta, porque demostraron convertirse en la casta. Y, sobre todo, lo demostraron porque, al encubrir la corrupción de Adorni, mostraron que están de acuerdo.

Están de acuerdo con evadir impuestos, pese a que a la gente no le perdonan ni le condonan absolutamente ningún impuesto en este país. Asumió este Gobierno y automáticamente aumentaron el Impuesto a las Ganancias. Acaba de votarse en el Congreso un beneficio impositivo para las empresas más grandes del exterior, un SUPERRIGI, un beneficio para los superricos; es decir, beneficios impositivos para aquel que invierte mil millones de dólares. Pero para aquel que no puede llegar a fin de mes no hay nada.

Entonces yo creo que eso va a tener un resorte importante en las elecciones del año que viene. De la misma manera que las internas, la pelea con Victoria Villarruel, que no sabemos si no va a estar candidata; los conflictos con Patricia Bullrich por decir lo que piensa del propio Adorni, van a tener su consecuencia. Yo creo que el peronismo les está dando una gran ventaja, porque hasta ahora se matan entre ellos.

Pero sí siento que la gente está desesperanzada. Y no hay que permitir que la gente salga a la calle y tome el timón del barco que va a la deriva. Ojalá haya una dirigencia política que esté a la altura de agarrar ese timón antes. Porque las consecuencias de lo que vivimos en 2001 y 2002 las seguimos pagando hoy en día los argentinos. Y costó mucho salir de esa situación. Y siento que estamos en esa dirección: en un barco a la deriva, que encima tiene personajes que de vez en cuando aceleran directo hacia el iceberg, y una dirigencia política que todavía no se decide a tomar el timón.

—¿Y vos qué vas a hacer en 2027?

—Yo, si no hay un programa, un plan, una propuesta, no me veo en la política. Porque yo vine a la política con una propuesta; no vine por las personas. Yo no creo en un líder que mágicamente solucione todo. Yo creo en un modelo de país. Hacia dónde vamos y cómo lo vamos a hacer. A mí los Milei me engañaron, como a mucha gente.

Me prometieron que íbamos a hacer un montón de cosas que iban a beneficiar a la gente de clase media y eso no ocurrió. El combate a la casta no existió. Hundieron a las empresas periodísticas que les caen mal porque no siguen este relato que ellos quieren. Con lo cual, imaginate que, como periodista, estoy en las antípodas de ese pensamiento. Entonces, a mí, en lo personal, lo que me motiva son los planes de gobierno, el modelo de país.

Yo no escucho a nadie proponer un modelo de país. Yo estoy dispuesta a seguir en la política, y en la política únicamente si hay un modelo de país por delante que a mí me resulte atractivo, que tenga que ver o que resuene con lo que yo sueño para mi país. Si no, volveré a la actividad privada sin ningún problema.

ML