El colapso del mercado interno asfixia a las pymes y los industriales le reclaman medidas de auxilio al Gobierno

La economía argentina profundizó una dinámica de dos velocidades que ensancha la grieta productiva y enciende las alarmas en el entramado manufacturero. Mientras el Gobierno exhibe como un triunfo el superávit comercial —sostenido por la primarización y los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)—, las pequeñas y medianas empresas denunciaron un escenario de colapso. La estadística macroeconómica que celebra el oficialismo choca contra la realidad de las fábricas locales, asfixiadas por un modelo que las dejó fuera de la ecuación de crecimiento a largo plazo.

A pesar de que el gobierno de Javier Milei decidió cortar subsidios a sectores productivos, como la construcción y el consumo, cada vez son más los empresarios que se acercan hasta el Palacio de Hacienda para plantear la necesidad de un plan de auxilio para reactivar compras y evitar una profundización de la informalidad patronal y laboral, como paso anterior al cierre de persianas. El ministro de Economía, Luis Caputo, dio señales de coincidencia con este planteo, que además beneficiaría al oficialismo en el escenario electoral del año próximo, pero choca contra el pragmatismo de la Casa Rosada.

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Según distintas fuentes consultadas por PERFIL, los empresarios que visitaron el quinto piso del Mecon se llevaron la promesa de la activación de “algún mecanismo” para incentivar el consumo, ya sea por tasa de interés bonificada o alguna herramienta de bajo costo. Sin embargo, lo que nunca obtuvieron fue una fecha clara. “Se va a ajustar de acuerdo al impacto social y su efecto en las urnas”, razonaron algunas de los dueños de empresas que mantienen contacto con autoridades productivas.

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, le puso voz al malestar del sector con un crudo diagnóstico sobre la parálisis productiva. El dirigente advirtió que el mercado interno "viene cayendo permanentemente, ya más de ocho meses consecutivos", una contracción que arrastra a las áreas más intensivas en generación de mano de obra. "Prácticamente todas las industrias vienen, unas más que otras, con caídas", alertó el empresario. La crisis golpea especialmente al sector textil, al metalúrgico, a los fabricantes de bienes de capital y al rubro del calzado.

Ola de quiebras y el límite de la importación

El deterioro del consumo derivó en una ola de quiebras y en la destrucción de puestos de trabajo. Rosato respaldó su advertencia con "datos reales y concretos" — durante 2025, la apertura de concursos preventivos sufrió "un 130% de incremento con respecto al 2023". La tendencia empeoró en el arranque de 2026. "Solamente en Capital Federal fueron 90 concursos preventivos contra 180 o 190 de todo el 2025", detalló. Según cifras de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, esto se tradujo en una sangría promedio de algo más de 34.000 empleos mensuales.

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Ante el derrumbe de la demanda, algunas firmas ensayaron una vía de escape y se reconvirtieron temporalmente para sortear la falta de producción. Hubo una mutación transitoria hacia la importación porque las compañías "vieron el gran negocio de la Argentina, que es importar a un tipo de cambio muy barato", reconoció el titular de IPA, en declaraciones a Radio Con Vos. Sin embargo, ese espejismo se está agotando. "El problema de la Argentina hoy es que no hay ventas", aclaró Rosato, una situación que dejó a los propios importadores con un sobrestock inmanejable.

Asimetrías frente al RIGI y emergencia legislativa

En el ecosistema pyme consideran que el esquema económico diagramado por la Casa Rosada es asimétrico y castiga a quienes no tienen espaldas para resistir la transición. "Nosotros somos caros en dólares, es decir, los costos en dólares no bajan y de alguna manera el gobierno no está apoyando al sector pyme", reclamó el dirigente. Mientras el Congreso aprobó un "súper RIGI" para que las grandes corporaciones se lleven "ganancias extraordinarias", las fábricas de menor escala carecen de financiamiento bancario, soportan una alta presión tributaria y operan en clara desventaja competitiva; una falla sobre la que incluso el Fondo Monetario Internacional alertó.

Frente a esta situación, los industriales impulsaron un proyecto de ley de emergencia económica, laboral y fiscal que quedó empantanado en la Comisión de Presupuesto del Senado. "El problema es que ese proyecto no lo votan los legisladores" y "el gobierno no hace nada por destrabarlo", se quejó Rosato. La iniciativa exige que, por el plazo de un año, se frene la embestida de los embargos y se eviten los despidos. Para lograrlo, piden facilidades de pago y acceso a créditos productivos con tasas blandas.

Competencia desleal y el pedido por el consumo interno

Las pymes también libran una batalla contra la apertura comercial. El presidente de IPA le exigió al Estado un control estricto ante el ingreso de productos del exterior que entran "a precio dumping", es decir, a un valor artificialmente menor del que cuesta fabricarlos en el territorio nacional. Rosato denunció que hay industrias enteras sufriendo "una competencia desleal atroz que nos está destruyendo". Por eso, consideran imperativo modificar la instrumentación de los flujos de importación para equilibrar el terreno mientras persista la recesión.

Para los industriales, la reactivación productiva depende de la recuperación del poder adquisitivo de los asalariados, un eslabón golpeado por la devaluación y la inflación. Tras remarcar que los trabajadores "han perdido 40% de su poder de compra" y están ahogados por las deudas de las tarjetas de crédito, Rosato lanzó un pedido directo a las autoridades económicas — "Buscar de que medidas como el Ahora 12, que vuelva el Ahora 12 para reactivar justamente el mercado". La lógica del sector indica que, sin una política pública activa que otorgue mayores plazos de financiamiento al consumidor, las ventas seguirán estancadas y la recaudación estatal continuará en caída por la migración hacia la informalidad.

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El contraste con los grandes enclaves exportadores deja en evidencia que los derrames financieros no llegan a la base de la pirámide manufacturera. Rosato puso como ejemplo el desarrollo de Vaca Muerta y su récord de producción de hidrocarburos, que "no se ve reflejado en ningún lado, en el mercado, en las pymes". Según explicó, las multinacionales "compran todo lo que puedan en el exterior, lógicamente a un precio más bajo". Frente a esta desconexión en la cadena de valor y la falta de respuesta oficial, las cámaras empresarias advierten que necesitan medidas urgentes para evitar la extinción de miles de pymes en el país.