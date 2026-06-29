Una de las características más notorias del Gobierno de Javier Milei es la apertura económica que genera incrementos en las importaciones. Dentro del rubro alimentos, en mayo, llamó la atención el récord de ingresos de carnes vacuna (3.400 toneladas), aviar (5.600 toneladas) y de cerdo (5.900 toneladas). Al considerar su impacto económico, entre los tres productos representaron unos US$ 54 millones.

Según el consultor privado Javier Preciado Patiño, la modalidad se da en un contexto económico de tipo de cambio administrado, que busca estar vinculado con la inflación, con lo cual “la apertura importadora permite mantener los precios internos a raya. Es decir que controla el dólar y se abre la importación con el objetivo central de bajar la inflación”.

Con respecto al tipo de cambio, Patiño añadió que “en la medida que el mercado considere que el dólar está barato, esto va a seguir”.

El consumo de carne vacuna sigue en el nivel más bajo de las últimas dos décadas

En el caso de la carne vacuna, mientras el mercado interno sufre una caída en la faena y producción, las exportaciones se mantienen en ascenso luego del récord registrado en 2025. De acuerdo con datos del Consorcio ABC, en mayo de este año se enviaron al exterior 58.600 toneladas peso producto que generaron US$ 425,1 millones y representan incrementos de 7,5% y 42,3% con respecto al mismo mes del año pasado, respectivamente.

Las importaciones suelen ser de carne de menor valor, para utilizar en la elaboración de chacinados y hamburguesas. Incide en el ciclo 3 de la industria, dedicado a agregar valor, pero no tiene importancia en el ciclo 1, que tiene que ver con la faena, comentó Miguel Schiariti, director de CICCRA.

En el caso de la carne aviar, Ricardo Unrrein, de la Comisión de Avicultura de CRA, señaló que las importaciones no están afectando al negocio de la industria ni a los productores, quienes incluso recibieron un incremento en el precio que se les paga.

El dirigente de CRA sostuvo que “lo que se está importando es pechuga y no pollo entero, que viene a cubrir parte de la producción que venía entregando Granja Tres Arroyos. Los frigoríficos hoy se están acomodando a la nueva situación. El faltante de pollos no es fácil de cubrir, los establecimientos deben tener capacidades de faena, crianza y fabricación de alimento balanceado, entre otros aspectos”.

En cuanto a la cantidad de carne aviar importada, Unrrein le restó importancia, ya que las 5.600 toneladas en un mes representan 2,43 millones de pollos de 2,3 kilos. “En Argentina se faenan 3 millones de pollos por día, es decir que las importaciones no llegan a cubrir un día”, explicó.

Con respecto a la carne de cerdo, el consultor privado Juan Uccelli apuntó que el año pasado se importaron 54.000 mil toneladas y este año cerrará en una cifra parecida, “debido a que está entrando carne con precio regalado desde Brasil. Por el conflicto en Medio Oriente, todos los países devaluaron menos Argentina y los brasileños están vendiendo con precios por debajo del valor de producción”.

El Gobierno acelera la caída de las medidas antidumping y consolida la apertura importadora

Según Uccelli, la importación “no es tan grave porque el consumo de carne de cerdo aumentó debido al encarecimiento de la carne vacuna. Es decir que se coloca toda la producción local y lo importado". Incluso con este panorama, la producción del sector porcino proyecta un nuevo crecimiento del 6% y que podría llegar a 8%, “algo asombroso a nivel mundial”, aseguró Uccelli.

Nuevos hábitos de consumo

Según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, aun con precios creciendo a un ritmo superior al de los salarios, la carne de pollo alcanza un consumo de 47 kilos per cápita, prácticamente equiparando al consumo de carne vacuna.

En este escenario, la carne de cerdo alcanza su mayor registro histórico, con más de 19,5 kilos por habitante, tras registrar un crecimiento del 8,6% respecto de los 18 kilos observados un año atrás. “A los valores actuales, el kilo de asado equivale a casi 4 kilos de pollo fresco y a 2 kilos de pechito de cerdo tras un incremento significativo en el último año”, señala la entidad.

“Estas relaciones de precios favorecen un proceso de sustitución cada vez más marcado en las decisiones de consumo de los hogares, aunque manteniendo el consumo agregado de carnes en niveles estadísticamente estables”, indica la BCR.

En 2025, el consumo de las tres carnes predominantes alcanzó los 113,8 kg per cápita, ubicando al país en segundo lugar a nivel detrás de los Estados Unidos, que llega a los 120 kg.

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