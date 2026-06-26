"La carne cada vez es un producto con más exigencia, la gente quiere saber de dónde viene e identificar la calidad”

La Asociación Argentina de Criadores Hereford continúa impulsando un modelo de producción orientado a las nuevas demandas de los consumidores, que cada vez exigen mayor trazabilidad, calidad y transparencia sobre el origen de los alimentos. En ese contexto, este medio se comunicó con el presidente de la entidad, Alejandro De La Tour.

"La carne cada vez es un producto con más exigencia, la gente quiere saber de dónde viene, quiere identificar la calidad y quiere tener un poco toda la historia de lo que de alguna forma va a recibir en su plato", sostuvo Alejandro De La Tour.

Cuáles son las razas más buscadas

Asimismo, explicó que el protocolo comienza con la identificación racial de los animales y contempla estrictos controles durante todo el proceso de faena: "Lo que se busca son tener siempre razas británicas, esto quiere decir o garantizar carne tierna, carne con marmoleo, carne con sabor".

Además, De La Tour precisó que la certificación sólo alcanza a animales jóvenes: "Esta certificación solamente se puede hacer en animales de hasta seis dientes", ya que de esa manera "garantizando también la terneza de la carne".

Cómo funciona la identificación de los frigoríficos

A su vez, detalló que existe un seguimiento permanente dentro del frigorífico para asegurar la trazabilidad del producto. "El certificador va siguiendo todo el proceso para asegurarse que ese corte de envasado al vacío sea de ese animal que primero fue identificado en el corral", planteó.

Actualmente, el frigorífico El Mercedino es el único que comercializa carne Hereford certificada para el mercado interno, aunque el entrevistado aclaró que el sistema está abierto a cualquier empresa: "La certificación de carne Hereford está abierta a cualquier frigorífico y a cualquier productor que la quiera hacer".

En ese sentido, destacó el trabajo conjunto con distintas empresas del sector. "Quiero agradecer, felicitar y mencionar al Mercedino, que hoy es el único frigorífico que lo está haciendo en este momento para el mercado interno argentino", expresó.