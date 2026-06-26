El ingreso disponible aumentó 0,8% después de siete meses en baja

El ingreso disponible, es decir lo que queda tras los gastos fijos, se recuperó 0,8% mensual en abril, luego de siete meses consecutivos de caída. Sin embargo, cayó 1% interanual (i.a.) y 14,5% por debajo del promedio enero-septiembre de 2023, antes de la asunción de Javier Milei como presidente, de acuerdo con un informe de la consultora Equilibra.

El estudio se concentra sobre un universo de 14,5 millones de personas cuyos ingresos pueden medirse “de manera precisa” entre que incluyen a jubilados, empleados públicos y asalariados privados formales.

No se consideran trabajadores informales, monotributistas y cuentapropistas debido a las distorsiones que generan las encuestas de ingresos en contextos de alta inflación.

El consumo de los hogares repuntó 0,9% en mayo y marcó la segunda alza consecutiva

Para calcular el ingreso disponible, se toma el ingreso nominal y se le restan los gastos fijos que enfrentan las familias, tales como alquiler, expensas, tarifas energéticas, comunicación, transporte público, educación y prepagas.

Según Equilibra, la mejora del ingreso disponible en abril estuvo concentrada en los asalariados privados formales (+1,6% mensual y +1,5% i.a.), ya que el resto de los ingresos sufrió otra contracción: los asalariados públicos cayeron 1,1% mensual y 6,6% i.a., las jubilaciones mínimas con bono 0,7% mensual y 9,2% i.a. y las jubilaciones No mínimas 0,2% mensual y 3,5% i.a.

Por su parte, el ingreso real creció 0,7% mensual “y se mantiene estable en la variación interanual (0% i.a.), medido con el IPC actualizado con ponderadores de la ENGHo 2017/18. Aun así, sigue 9,3% por debajo del promedio de enero-septiembre 2023, previo a la transición presidencial — una brecha que se reduce a 7,1% con los ponderadores desactualizados de 2004/05”, indica el reporte.

Teniendo en cuenta que la inflación de mayo se ubicó en 2,2% (-0,5 p.p. con respecto a abril) y la de gastos fijos fue 2,7% (-1,5 p.p. vs abril), se “abre la posibilidad de una segunda mejora consecutiva del ingreso disponible para el quinto mes del año”, indica el reporte.

Evolución de los salarios

Según datos el INDEC, el salario registrado aumentó 3,5% mensual, marcando una mejora real de 0,9 p.p. respecto a la inflación (2,6%).

Según Nadin Argañaraz, presidente del IARAF, en el acumulado enero-abril, el salario privado registrado registró una baja real del 3,3% en relación con igual período de 2025, mientras que en el caso del sector público nacional la pérdida real es del 7,4% y en el del provincial del 0,6%.

“Respecto a noviembre de 2023, los salarios privados registrados se encuentran 3,5% debajo y los del sector público un 17,2% debajo (36,4% los nacionales y 9,2% los provinciales)”, añadió Argañaraz.

LM