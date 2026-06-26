La actividad económica creció 0,6% mensual en mayo, según un reporte privado

La actividad económica en mayo registró una suba de 0,7% interanual y 0,6% mensual, de acuerdo con el Índice General de Actividad (IGA-OJF) elaborado por la consultora Orlando J. Ferreres & Asociados. Este incremento marca un punto de inflexión, permitiendo acumular para los primeros cinco meses del año una variación de 0,0%, neutralizando de esta forma el terreno perdido en el inicio del período.

Desde la consultora explicaron que "la actividad económica comienza lentamente a mostrar cifras positivas en la medición anual, y la estimación del IGA-OJF ubica a 8 de los 11 sectores en terreno positivo para el quinto mes".

"A su vez, la serie sin estacionalidad viene mostrando vaivenes en 2026, pero la mejora de mayo la ubica en el nivel más alto en lo transcurrido del año", enfatizaron desde la consultora. No obstante, la dinámica dista de ser uniforme y persisten rezagos estructurales.

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"Mirando el otro lado de la moneda, el comercio parece ser el sector con mayores dificultades para mostrar un cambio de tendencia y el inicio de la recuperación", señala el reporte.

Energía, servicios públicos y campo: los motores del repunte

Al desagregar por sectores productivos, el rubro de Electricidad, gas y agua fue el que lideró con holgura el avance general. Con una suba anual de 13,1%, este sector de servicios públicos registró durante mayo "la tasa de crecimiento más abultada en 60 meses".

El incremento estuvo directamente ligada al factor climático: "Influyó mucho en el quinto mes la diferencia de temperatura, que registró una baja de 3,2° C en promedio respecto de la media de mayo del año pasado, llevando a un mayor consumo de gas y de electricidad".

De acuerdo a cifras sectoriales provistas por CAMMESA, se reveló "un aumento en la generación eléctrica de 10,8%, para cubrir el aumento de 11,1% de la demanda", consolidando para este segmento una de las dinámicas comerciales más dinámicas,con una suba acumulada de 3,7% en los primeros cinco meses de 2026.

La producción de recursos primarios e hidrocarburos volvió a cumplir un rol fundamental. El sector de Minas y canteras experimentó en mayo una expansión de 8,6%, totalizando para el intervalo enero-mayo una firme suba de 6,5%. El reporte técnico detalló que "el impulso principal sigue siendo la extracción de petróleo, y la actividad de Vaca Muerta, para la que nuevamente se informó un récord de producción desde el ministerio de Energía de Neuquén".

El agro mostró para el quinto mes del año un alza de 6,4% anual, sumando en lo que va del año un avance acumulado del 7,6%. Sin embargo, dentro de este bloque se manifiesta una marcada divergencia interna: "El impulso viene del sector agrícola, mientras que el sector ganadero atraviesa un proceso de menores cabezas faenadas, por el alargue de los períodos de engorde y la retención de vientres".

Sector industrial heterogéneo

La industria manufacturera presenta un panorama sumamente complejo y dual. Evaluada en términos mensuales, la actividad fabril anotó un avance de 1,3% respecto a abril en su medición sin estacionalidad (IPI-OJF), posicionándose de esta forma en "el nivel más alto del año para la industria". A pesar de esta mejora marginal, el desempeño interanual reflejó una leve contracción del 0,3%, arrastrando un saldo negativo acumulado de 2,3% en los cinco meses transcurridos.

El estudio subraya que "la evolución sectorial sigue siendo muy heterogénea, con algunos sectores muy rezagados y otros pujantes". El ejemplo más claro de esta polarización fabril se dio entre "la caída de 14,6% de Maquinaria y equipo y la expansión de 10,9% de Refinerías".

De cara al mediano plazo, las proyecciones de la consultora Orlando J. Ferreres & Asociados son cautelosamente optimistas respecto a la sustentabilidad del ciclo económico: "Hacia adelante vemos que las condiciones macroeconómicas están mostrando una mejora, lo que debería influir gradualmente en un cambio positivo en la marcha de la actividad".

Y añaden: "Esperamos que a esto se sume una mejora en los niveles de inversión y una mejora en los ingresos reales de las familias que impulse la demanda interna".