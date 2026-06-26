El Riesgo País consolida su estabilidad en mínimos de ocho años al cerrar en 437 puntos básicos

El Riesgo País, elaborado por el banco de inversión JP Morgan, cerró este viernes 26 de junio de 2026 en 437 puntos básicos, manteniendo la misma marca que en la jornada previa y consolidando su tendencia a la baja en mínimos que no se observaban desde hace ocho años. La cifra refleja una marcada estabilización de los títulos soberanos en el mercado financiero tras quebrar de forma contundente la barrera técnica de las 500 unidades durante el transcurso del mes.

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El indicador se mantiene en un canal de descompresión luego de recientes anuncios de financiamiento externo con garantías de organismos internacionales, lo que morigera las dudas sobre el cumplimiento de los compromisos de deuda a corto plazo.

A lo largo de la rueda de transacciones, el índice operó con una oscilación mínima, alcanzando un valor máximo diario de 440 unidades y un piso de 437 enteros, lo que significó una variación del 0% con respecto al cierre del jueves. Esta estabilidad apuntala el valor de los bonos soberanos argentinos en el exterior y ratifica la calma de los operadores frente a los activos locales.

La evolución del Riesgo País en la última semana

Durante el transcurso de la última semana, el spread soberano expuso una dinámica de oscilaciones acotadas, siempre por debajo de la emblemática línea de los 500 puntos. Al inicio del período analizado, el lunes 22 de junio, el índice se posicionaba en las 421 unidades, marcando uno de los registros más bajos de la serie reciente. El martes 23 de junio experimentó un ascenso marginal para establecerse en 433 puntos, reflejando reacomodamientos habituales de las carteras de inversión.

La tendencia a la estabilidad se profundizó en la segunda mitad de la semana laboral. El miércoles 24 de junio el indicador cerró en 437 puntos básicos, sosteniendo el quiebre de la barrera técnica que se había profundizado previamente. Hacia el jueves 25 de junio, el mercado mantuvo una rueda de paridad absoluta al repetir los 437 puntos, idéntica cifra que terminó coronando la cotización final del viernes en el cierre del mercado de bonos.

Esta regularidad semanal consolida la descompresión general del mes, alejando al indicador de los niveles cercanos a los 503 puntos básicos en los que supo cotizar a mediados de la segunda semana de junio. Los analistas del sector asocian el actual equilibrio al impacto de las negociaciones de financiamiento y las expectativas de reinversión de cupones de deuda soberana de cara a los próximos vencimientos de julio.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un indicador financiero confeccionado diariamente por el banco de inversión estadounidense JP Morgan. Se trata de una de las herramientas de consulta más extendidas y utilizadas en el mercado financiero local por inversores institucionales, analistas económicos y empresas de diversas escalas para la toma de decisiones corporativas. El índice funciona esencialmente como un termómetro que mide el clima de confianza de los mercados globales sobre la economía de un país en desarrollo.

Técnicamente, el Riesgo País se encarga de medir la sobretasa o diferencial de rendimiento (conocido en la jerga financiera como spread) que el Estado argentino debe abonar al emitir deuda en comparación con los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Dado que los títulos de la economía norteamericana son considerados globalmente como activos de riesgo cero o "libres de riesgo", cualquier rendimiento adicional exigido por los inversores para adquirir bonos de otra nación se traduce como un reflejo directo del riesgo de impago.

La medición se expresa en puntos básicos, donde cada 100 puntos equivalen a un 1% de tasa de interés adicional por sobre el rendimiento de los bonos estadounidenses. De esta manera, un cierre de 437 puntos básicos implica que la Argentina debería convalidar una tasa de interés de un 4,37% por encima de la tasa de referencia de Estados Unidos si decidiera colocar nuevos títulos en los mercados internacionales de crédito.