La decisión de MSCI de no incluir a la Argentina en su listado de revisión para mejorar la calificación del país continua golpeando a los activos argentinos, que cotizan mixtos en Wall Street. Por otra parte, los bonos en dólares ensayan un rebote este jueves mientras que el riesgo país sube levemente y se acerca a los 440 puntos básicos.

El Gobierno presentó el menú de una licitación clave para renovar $16,2 billones de vencimientos del Tesoro

En el plano internacional, las bolsas mundiales repuntan esta jornada con un mayor optimismo en el mercado por el sector de la inteligencia artificial (IA). Esa tendencia se vio reforzada por el regreso de los precios del petróleo a los niveles previos a la guerra.

Así, los ADRs operan con mayoría de caídas, en cabezadas por Globant (1,3%), Mercado Libre (1,2%) y BBVA Argentina, IRSA y Loma Negra (1,1%). Así, los papeles argentinos mantienen el mal desempeño que se agravó con la decisión del MSCI, que mantuvo al país en la categoría Standalone (el fondo de la tabla de los índices internacionales) y que no fue considerada para una pronta recategorización.

En Wall Street, los títulos soberano Globales repuntan hasta 0,2% en la bolsa de Nueva York, al tiempo que los Bonares alternan tenues subas y bajas. En ese marco, el riesgo país se sube a 439 puntos básicos.

En ese marco, el S&P Merval de la bolsa porteña baja 0,9% hasta los 3.081.798 puntos. De esta manera, acumula un retroceso de 2,8% en el mes (y 6,5% medido en dólares). Las acciones se estrellan hasta 2,2% de la mano de: Loma Negra, Irsa y Cresud que caen 2% y 1,8% respectivamente.

Cotización del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este jueves 25 de junio, el dólar oficial cotiza a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta en el Banco Nación (BNA), sin cambios respecto al último cierre. De esta manera, el tipo de cambio aumenta 4,5% en el mes de junio, superando ampliamente a la inflación esperada del 2%. Además tocó el nivel más alto del año, empatando al registrado el 2 de enero pasado.

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, se ubica en $1.477, con una caída de $2 respecto al cierre del miércoles. El dólar blue cotiza a $1.510 para la compra y a $1.530 para la venta, subiendo $10 respecto al último cierre. Por el lado del MEP, opera a $1.504, subiendo $1 respecto al cierre anterior. El contado con liquidación (CCL) llega a $1.555, $4 por encima del cierre del miércoles.

"El dólar oficial (“A” 3500) empieza a dar señales de que quiere moverse. Tras cerrar diciembre de 2025 en $1.459, los futuros a diciembre se negocian en torno a $1.653. Esa curva implica una tasa implícita del 24% anual, muy por debajo de la inflación proyectada en 32% según la mediana del REM Top 10. El mismo relevamiento marca $1.600 para fin de año, lo que deja un atraso cambiario del orden del 16%", comenta para PERFIL, Emilio Botto, Jefe de estrategia e inversiones de Mills Capital.

"El peso se fortaleció en términos reales, con una apreciación de -9,4% en lo que va del año frente a monedas duras, lo que “podría requerir una corrección”, según Botto Sin embargo, asegura que el mercado no anticipa un salto brusco, ya que “la demanda de cobertura es baja”, con un interés abierto en futuros de USD 3.601 millones y una posición neta del BCRA “casi nula”.

En ese contexto, los bonos dólar-linked operan con primas acotadas y paridades debajo de 100%, lo que refleja que “resulta más barato cubrirse con instrumentos que con el spot”.

La clave, según Botto, es distinguir entre “normalización y shock”. Para empatar la inflación acumulada —estimada en 2,1% para junio— el dólar debería ubicarse cerca de $1.709, aunque aclara que ese cálculo depende del período de referencia y no implica necesariamente un ajuste inmediato.

El escenario base, de acuerdo con el estratega de Mills Capital, sigue siendo el de una corrección ordenada, sin crisis, mientras continúen los ingresos de divisas por energía, agro y financiamiento privado. Los factores a monitorear son una eventual aceleración de la inflación o una menor oferta de dólares, que podrían modificar la dinámica cambiaria.

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Pese a la expectativa de los inversores, la Argentina seguirá siendo un mercado financiero “aislado”

La difusión de la Clasificación Anual de Mercados (Annual Market Classification, en inglés) de Morgan Stanley Capital International (MSCI) despertó gran expectativa entre analistas e inversores, pero la Argentina seguirá siendo “mercado aislado” durante, al menos, 2026. Esta instancia era relevante para el mercado local ya que se evaluaba la posibilidad de iniciar una consulta pública para que el país obtuviera una mejor clasificación financiera, algo que finalmente no ocurrió.

El punto central radicaba en que la entidad decidiera o no habilitar un período de consulta, un requisito fundamental para avanzar hacia la categoría de “mercado de frontera” y, posteriormente, aspirar a la de “mercado emergente”. La economía argentina se ubica actualmente en la categoría más baja del sistema de clasificación, denominada “Standalone Market” (mercado aislado).

El Gobierno presentó el menú de una licitación clave para renovar $16,2 billones

El Gobierno, a través de la Secretaría de Finanzas, anunció una nueva licitación de deuda que se realizará este viernes 26 de junio, con el objetivo de renovar vencimientos por alrededor de $16,2 billones y captar hasta u$s266 millones mediante una nueva colocación del Bonar 2028. La estrategia oficial combina instrumentos a tasa fija, ajustados por inflación, vinculados al dólar y títulos duales, en una operación que será seguida de cerca por el mercado por su impacto sobre el rollover y las tasas que convalide el Tesoro.

Los instrumentos que ofrece el Tesoro

La licitación incluirá una nueva Letra del Tesoro Nacional Capitalizable en Pesos (LECAP) con vencimiento el 13 de noviembre de 2026 (S13N6). Se trata de un instrumento a tasa fija que será colocado por indicación de tasa efectiva mensual. El menú se completa con los siguientes instrumentos:

- Nuevo BONCER ajustado por CER con vencimiento el 29 de octubre de 2027 (TZXO7).

- Reapertura del BONCER TZXM8, ajustado por CER, con vencimiento el 31 de marzo de 2028 (TZXM8).

- Nuevo BONCER ajustado por CER con vencimiento el 15 de diciembre de 2028 (TZXD8).

- Nuevo Bono TAMAR con vencimiento el 30 de julio de 2027, cuya colocación será mediante indicación del margen sobre la tasa TAMAR.

- Reapertura del bono dual CER/TAMAR (TXMD9) con vencimiento el 14 de diciembre de 2029, que combina cobertura frente a la inflación y la evolución de las tasas de interés.

- Reapertura de la letra dólar linked D31G6, con vencimiento el 31 de agosto de 2026, suscribible en pesos al tipo de cambio de referencia del Banco Central.

- Reapertura del bono dólar linked TZVD8, con vencimiento el 15 de diciembre de 2028, también suscribible en pesos al tipo de cambio de referencia oficial.

Además, en esta ocasión se volverá a incluir la reapertura del Bonar 2028 (AO28), denominado en dólares y con una tasa del 6% anual, para el cual se prevé una colocación de hasta u$s266 millones en la primera vuelta de la licitación. Si se completa ese monto, se avanzará en la finalización de la emisión autorizada para este instrumento.

Las bolsas del mundo

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,34%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, baja 0,52%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 1,44% al alza.

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — sube 0,8% hasta US$ 74,4el barril, mientras que el crudo estadounidense avanza 0,8%, hasta los US$ 70,3 el barril.

En Europa, el Euro Stoxx sube 0,94%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 1,36% y el CAC francés acompaña con 0,73%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,96%.

En los mercados asiáticos, el Kospi surcoreano saltó 5,42%, mientras que el Nikkei 225 japonés aumentó 4,69%. En China, el Hang Seng de Hong Kong cayó 1,43%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,23%.

FN