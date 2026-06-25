El Gobierno presentó el menú de una licitación clave para renovar $16,2 billones de vencimientos del Tesoro

El Gobierno, a través de la Secretaría de Finanzas, anunció una nueva licitación de deuda que se realizará este viernes 26 de junio, con el objetivo de renovar vencimientos por alrededor de $16,2 billones y captar hasta u$s266 millones mediante una nueva colocación del Bonar 2028. La estrategia oficial combina instrumentos a tasa fija, ajustados por inflación, vinculados al dólar y títulos duales, en una operación que será seguida de cerca por el mercado por su impacto sobre el rollover y las tasas que convalide el Tesoro.

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La convocatoria incluye un menú amplio de instrumentos con distintos perfiles de riesgo y cobertura. Según destacó la Secretaría de Finanzas, las ofertas podrán presentarse entre las 10:00 y las 15:00 del viernes 26 de junio, mientras que la licitación contemplará tanto tramos competitivos como no competitivos.

Federico Furiase, secretario de Finanzas

Los instrumentos que ofrece el Tesoro

La licitación incluirá una nueva Letra del Tesoro Nacional Capitalizable en Pesos (LECAP) con vencimiento el 13 de noviembre de 2026 (S13N6). Se trata de un instrumento a tasa fija que será colocado por indicación de tasa efectiva mensual. El menú se completa con los siguientes instrumentos:

- Nuevo BONCER ajustado por CER con vencimiento el 29 de octubre de 2027 (TZXO7).

- Reapertura del BONCER TZXM8, ajustado por CER, con vencimiento el 31 de marzo de 2028 (TZXM8).

- Nuevo BONCER ajustado por CER con vencimiento el 15 de diciembre de 2028 (TZXD8).

- Nuevo Bono TAMAR con vencimiento el 30 de julio de 2027, cuya colocación será mediante indicación del margen sobre la tasa TAMAR.

- Reapertura del bono dual CER/TAMAR (TXMD9) con vencimiento el 14 de diciembre de 2029, que combina cobertura frente a la inflación y la evolución de las tasas de interés.

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- Reapertura de la letra dólar linked D31G6, con vencimiento el 31 de agosto de 2026, suscribible en pesos al tipo de cambio de referencia del Banco Central.

- Reapertura del bono dólar linked TZVD8, con vencimiento el 15 de diciembre de 2028, también suscribible en pesos al tipo de cambio de referencia oficial.

Además, en esta ocasión se volverá a incluir la reapertura del Bonar 2028 (AO28), denominado en dólares y con una tasa del 6% anual, para el cual se prevé una colocación de hasta u$s266 millones en la primera vuelta de la licitación. Si se completa ese monto, se avanzará en la finalización de la emisión autorizada para este instrumento.

Qué espera el mercado de la operación

Desde Dhalmore Capital señalaron que la amplitud del menú responde a la magnitud de los vencimientos que enfrenta el Tesoro. Según una de sus publicaciones, la composición de la licitación busca cubrir toda la curva de instrumentos -tasa fija, CER, TAMAR, duales y dólar linked- para facilitar el rollover y ofrecer alternativas a distintos perfiles de inversores.

La consultora también consideró que la nueva LECAP con vencimiento en noviembre de 2026 podría concentrar una parte importante de la demanda debido a su duración relativamente corta y a la escasa oferta reciente de instrumentos de tasa fija en ese tramo. Asimismo, advirtió que la menor liquidez del sistema podría llevar al Tesoro a convalidar mayores rendimientos en los títulos de plazos más largos.

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Por último, la asesora financiera Yanina Lojo definió la operación como una instancia decisiva para el Ministerio de Economía.

"El Tesoro enfrenta una licitación clave: este viernes Economía buscará renovar $16,2 billones de vencimientos y captar hasta u$s266 millones mediante una nueva colocación del Bonar 2028. El mercado seguirá de cerca el nivel de rollover y las tasas convalidadas", sostuvo la especialista.

GZ / lr