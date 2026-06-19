El Gobierno concretó una nueva operación de manejo de deuda a través de una licitación para convertir el Bono Dólar Linked con vencimiento el 30 de junio de 2026 (TZV26), una estrategia impulsada por la Secretaría de Finanzas para extender vencimientos y reorganizar compromisos financieros. El proceso concluyó con adjudicaciones por u$s2.879 millones sobre ofertas recibidas por u$s3.456 millones, según informó oficialmente el organismo.

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La Secretaría de Finanzas señaló que la aceptación alcanzó el 57,77% del valor nominal original en circulación del título elegible, mientras que el total adjudicado representó el 58% del VNO del Bono Dólar Linked TZV26.

Cómo fue el resultado de la licitación

De acuerdo con el comunicado oficial, la licitación recibió un total de 275 ofertas y permitió rescatar parte del Bono Dólar Linked TZV26 mediante la entrega de nuevos instrumentos vinculados al dólar estadounidense.

Los instrumentos adjudicados fueron los siguientes:

- Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento el 31 de julio de 2026 (D31L6 - reapertura): recibió ofertas por u$s3.044 millones y se adjudicaron u$s2.561 millones. El precio de corte fue de u$s992,99 por cada valor nominal original de u$s1.000.

- Bono del Tesoro Nacional vinculado al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento el 15 de diciembre de 2028 (TZVD8 - reapertura): recibió ofertas por u$s412 millones y se adjudicaron u$s318 millones. El precio de corte fue de u$s808 por cada valor nominal original de u$s1.000.

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Como resultado de la operación, la Secretaría de Finanzas informó que serán rescatados u$s2.805 millones correspondientes al Bono Dólar Linked TZV26.

Los pasos para completar la operación

El organismo recordó que los participantes cuyas ofertas resultaron aceptadas deberán realizar una única transferencia del título elegible desde su cuenta en la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros (CRYL) del Banco Central hacia la cuenta de la Secretaría de Finanzas.

Según el cronograma oficial, el plazo para concretar esa transferencia vencerá a las 17 horas del lunes 22 de junio de 2026, fecha establecida para la liquidación de la operación.

La Secretaría de Finanzas también precisó que aquellos participantes que tengan sus títulos depositados en Caja de Valores S.A. deberán transferir previamente esos instrumentos a su cuenta en Central de Registro y Liquidación de Instrumentos de Deuda Pública (CRYL) antes de enviarlos a la cuenta oficial de la Secretaría.

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Por último, el comunicado advirtió que, si se produjera algún incumplimiento en la entrega del Bono Dólar Linked TZV26, la liquidación se efectuará mediante el débito en pesos del valor efectivo correspondiente en la cuenta CRYL de la entidad que presentó la oferta, utilizando la fórmula establecida para estos casos y tomando como referencia el tipo de cambio publicado por el Banco Central para el 22 de junio de 2026.

GZ / lr