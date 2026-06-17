Javier Milei recibió a autoridades del Banco Mundial tras la aprobación de US$ 2.000 millones y en medio de nuevos respaldos financieros

El presidente Javier Milei recibió este miércoles en la Quinta de Olivos a una delegación del Banco Mundial, en un encuentro que tuvo lugar pocas horas después de que la entidad aprobara un paquete de financiamiento por US$ 2.000 millones para la Argentina.

La reunión estuvo centrada en los alcances de la asistencia financiera anunciada por el organismo, que apunta a impulsar inversiones, fomentar la creación de empleo y consolidar el proceso de estabilización económica que atraviesa el país.

Reunión en Olivos tras el respaldo financiero del Banco Mundial

Del encuentro participaron la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra; el director para Argentina, Paraguay y Uruguay, Peter Siegenthaler; el director ejecutivo alterno, Daniel Pierini; y la gerente de Operaciones para Argentina, Paraguay y Uruguay, Cristina Panasco Santos.

Por parte del Gobierno también estuvieron presentes el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

El Banco Mundial recortó sus proyecciones de crecimiento para la economía argentina

El encuentro se produjo en medio de una serie de señales de respaldo por parte de organismos multilaterales. A la garantía por US$ 2.000 millones anunciada por el Banco Mundial se sumó este miércoles una nueva aprobación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que otorgó una garantía por US$ 550 millones destinada a fortalecer programas de seguridad y justicia, además de facilitar el acceso de Argentina a financiamiento privado en los mercados internacionales.

Reunión previa en el Palacio de Hacienda

Antes de la audiencia con Milei, las autoridades del Banco Mundial mantuvieron una serie de reuniones en el Palacio de Hacienda junto al equipo económico para analizar los detalles de la asistencia financiera y los mecanismos de implementación.

En ese encuentro participaron, además de Caputo, el viceministro de Economía, José Luis Daza, y el secretario de Finanzas, Federico Furiase.

Tras la reunión, Caputo destacó el alcance del acuerdo y remarcó que el financiamiento permitirá refinanciar obligaciones por US$ 2.000 millones en condiciones más favorables que las disponibles actualmente en los mercados internacionales.

Caputo destacó el ahorro financiero

A través de sus redes sociales, el ministro sostuvo que la operación contará con una tasa de interés significativamente inferior a la vigente en el mercado, lo que, según afirmó, generará un ahorro importante para las cuentas públicas.

“Conversamos sobre la garantía para el refinanciamiento de 2.000 millones de dólares para Argentina anunciado por el organismo. La tasa de interés será sustancialmente más baja que la tasa actual del mercado, lo que representa un ahorro muy significativo para todos los argentinos”, expresó Caputo.

Además, agradeció especialmente el respaldo del presidente del Banco Mundial, Ajay Banga; de Susana Cordeiro Guerra; y del director gerente de MIGA, Tsutomu Yamamoto.

Con la nueva garantía aprobada por el BID, el Gobierno suma respaldos por US$ 2.550 millones en apenas 48 horas. Desde el Ministerio de Economía sostienen que estas herramientas permitirán mejorar las condiciones de financiamiento, afrontar compromisos de deuda previstos para los próximos meses y reforzar la estrategia de sostenibilidad fiscal acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El encuentro en Olivos se produjo en un contexto en el que el Gobierno busca consolidar el respaldo de organismos multilaterales y reforzar el ingreso de financiamiento externo para sostener su programa económico.

LB