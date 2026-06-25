El petróleo cae a niveles previos a la guerra en Oriente Medio por la normalización en Ormuz

Los precios internacionales del petróleo profundizaron este jueves su caída y regresaron a niveles similares a los registrados antes del inicio de la guerra en Oriente Medio, en medio de señales de normalización del tránsito marítimo por el Estrecho de Ormuz y de una mayor oferta disponible en el mercado global.

De acuerdo con la agencia AFP, a las 09:50 GMT el barril de Brent del Mar del Norte para entrega en agosto perdía 1,49%, hasta los US$ 72,64. En tanto, el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos y con entrega para el mismo mes, retrocedía 1,21%, hasta los US$ 69,49.

Así, tras 4 meses de tensión por la guerra regional lanzada el 28 de febrero pasado por Estados Unidos e Israel contra Irán, los operadores comenzaron a desarmar la prima de riesgo geopolítico que había impulsado al crudo durante buena parte del conflicto.

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Según consigna la agencia internacional Reuters, el Brent volvió a cotizar por debajo de los US$ 73 por barril, un nivel similar al registrado justo antes del comienzo de la guerra con Irán a fines de febrero. La agencia señaló que el movimiento completa un “viaje de ida y vuelta” de cuatro meses para los precios de la energía, luego del salto inicial provocado por el temor a interrupciones en el suministro.

Uno de los factores centrales detrás de la caída es la reactivación del tránsito en el Estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de petróleo. “Los barcos transitan ahora por el Estrecho de Ormuz con sus señales por satélite encendidas”, afirmó Ipek Ozkardeskaya, analista de Swissquote, citada por AFP, al describir el retorno progresivo a la normalidad.

La agencia marítima de la ONU también puso en marcha un plan de evacuación de buques y marineros que habían quedado atrapados en el Golfo durante el conflicto. Su secretario general indicó el miércoles que el objetivo es liberar unos 50 buques por día, una señal que el mercado interpretó como el comienzo de una recomposición del flujo comercial.

En ese contexto, el problema dejó de ser el riesgo de escasez inmediata y pasó a ser el exceso de oferta. “Tras haber estado bloqueado durante mucho tiempo, ahora tenemos una gran cantidad de petróleo que llega de repente al mercado”, sostuvo Arne Lohmann Rasmussen, de Global Risk Management, citado por AFP. Para el analista, se trata de una “señal de sobreabundancia” en el corto plazo.

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La caída del crudo también se combinó con otros datos de la economía estadounidense. Reuters señaló que los informes débiles del mercado inmobiliario de Estados Unidos y el retroceso de los precios de la energía incidieron sobre los rendimientos de los bonos del Tesoro de largo plazo. Sin embargo, ese alivio no alcanzó para desactivar las expectativas en torno a la política monetaria de la Reserva Federal.

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Los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años bajaron, pero aún se mantienen unos 75 puntos básicos por encima de los niveles previos a la guerra con Irán. La razón es que la inflación subyacente en Estados Unidos ya venía siendo un problema antes del conflicto, por lo que la baja del petróleo no elimina por sí sola la presión sobre la Fed.

El mercado espera ahora la publicación del informe de inflación PCE de mayo en Estados Unidos, el indicador seguido de cerca por la Reserva Federal. Según Reuters, se prevé que la inflación subyacente anual haya subido hasta el 3,4% el mes pasado, un dato clave para evaluar si el alivio energético puede trasladarse o no a las expectativas de tasas.

Para los países importadores de energía, una baja sostenida del petróleo puede significar menor presión sobre combustibles, costos logísticos e inflación. Sin embargo, para los productores, el retroceso del crudo implica menores ingresos y un escenario de mayor cautela para las inversiones si la sobreoferta se consolida.

Por ahora, el mercado petrolero parece haber reducido con creces el temor a un shock de suministro. En su lugar, los precios vuelven a moverse bajo una lógica más tradicional de oferta, demanda y expectativas monetarias.

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