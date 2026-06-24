¿Baja la nafta en Argentina? Crece la expectativa por una reducción en los surtidores tras la caída del petróleo

Por primera vez desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán, el mercado energético argentino analiza la posibilidad de una reducción en los precios de los combustibles. La expectativa surge ante el próximo vencimiento del esquema de amortiguación implementado por YPF y replicado por el resto de las petroleras para evitar que la volatilidad internacional impactara directamente en los surtidores.

El esquema comenzó a aplicarse el 1 de abril y fue prorrogado por 45 días a mediados de mayo. Su objetivo fue contener el traslado de las fuertes oscilaciones del barril Brent al precio final de la nafta y el gasoil, limitando el impacto sobre la inflación y el consumo.

Durante ese período, las empresas absorbieron parte de los aumentos del petróleo internacional y mantuvieron relativamente estable el valor de la nafta súper, que se ubicó cerca de los $2.000 por litro. Sin embargo, las petroleras advirtieron desde el inicio que, una vez superada la crisis, buscarían recuperar los márgenes de rentabilidad resignados.

La caída del petróleo abre la puerta a una baja en los combustibles

El escenario cambió en las últimas semanas. Tras los avances diplomáticos entre Washington y Teherán y la disminución de las tensiones en Medio Oriente, el barril Brent registró una fuerte corrección y pasó de niveles superiores a los USD 80 a ubicarse alrededor de los USD 73, uno de los valores más bajos de los últimos meses.

Según fuentes del sector, los precios actuales en los surtidores todavía reflejan un costo del crudo superior al vigente en el mercado internacional. Esto genera margen para una eventual baja, aunque dependerá de que las refinadoras completen el proceso de recuperación de ingresos postergados durante los meses de mayor tensión geopolítica.

Qué dicen las consultoras sobre el precio de la nafta y el gasoil

Un informe de la consultora Empiria señala que el margen de refinación se redujo significativamente entre comienzos de año y abril, aunque en mayo logró estabilizarse. De acuerdo con el analista Santiago Capdevila, si el petróleo continúa descendiendo, la mejora de la rentabilidad podría producirse por la reducción del costo del crudo y no por nuevos incrementos en los combustibles.

No obstante, los especialistas descartan una rebaja inmediata. Daniel Dreizzen, director de Aleph Energy, estimó que cualquier ajuste a la baja podría demorarse al menos dos meses. El plazo dependerá de la estabilidad del Brent y de la consolidación del acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Qué puede pasar con los combustibles en Argentina

Por ahora, las petroleras mantienen una postura cautelosa. Aunque la baja del petróleo abre una ventana para reducir precios, la decisión final dependerá de la evolución del mercado internacional y de la capacidad de las empresas para recomponer los márgenes perdidos durante el período de mayor volatilidad.