El Banco Central de Chile promete cautela pese a la disminución de riesgos inflacionarios

El Banco Central de Chile señaló que mantendrá la cautela en la conducción de la política monetaria pese a las noticias favorables derivadas del acuerdo de paz provisional entre Estados Unidos e Irán, según las minutas de su última reunión de política monetaria.

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Mantener la tasa de política monetaria estable en 4,5% fue la única opción plausible este mes, escribieron los miembros de la junta de gobierno en las minutas correspondientes a la decisión del 16 de junio. Si bien la disminución de los riesgos inflacionarios derivada del acuerdo entre Estados Unidos e Irán redujo la probabilidad de una política monetaria más restrictiva, aún era necesario esperar para comprobar si el proceso de paz se consolida antes de determinar su impacto, señalaron.

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Al mismo tiempo, los responsables de la política monetaria advirtieron sobre un deterioro de los fundamentos del consumo privado en Chile, así como sobre la debilidad del mercado laboral. Sin embargo, consideraron que aún era prematuro concluir que la economía podría desacelerarse aún más.

“Todos los Consejeros indicaron que evaluar opciones distintas de mantener parecía improcedente en esta oportunidad”, señalaron en el documento publicado el miércoles.

Los responsables de la política monetaria encabezados por Rosanna Costa están enfrentando los efectos del mayor aumento de los costos de los combustibles en el país desde al menos 1980, lo que impulsó nuevamente la inflación por encima de la meta de 3%. Los datos recientes indican que ese incremento, que entró en vigor a fines de marzo, no está generando presiones más amplias sobre los precios, mientras que los banqueros centrales también cuentan con el apoyo de varios meses de débil actividad interna.

Aunque una encuesta del banco central a economistas realizada previamente en junio mostró expectativas de un recorte de tasas en 11 meses, algunos analistas apuestan por una reducción antes de que termine este año.

“La evolución del escenario macroeconómico reforzaba el valor de evaluar, reunión a reunión, el curso de los acontecimientos”, escribieron los miembros del Consejo del banco central en las minutas.

Los precios al consumidor aumentaron 0,2% mensual en mayo, la mitad del ritmo esperado por los economistas encuestados por Bloomberg. La inflación anual se desaceleró a 3,9%.

Los consejeros de la autoridad monetaria siguen proyectando que la inflación regresará a la meta de 3% en el segundo trimestre de 2027, según el informe de política monetaria de junio. Esa expectativa no cambió respecto de marzo, incluso después de que el gobierno del presidente José Antonio Kast permitiera un fuerte aumento de los combustibles tras el inicio de la guerra en Medio Oriente.

Los responsables de la política monetaria también prevén que el producto interno bruto crecerá entre 1% y 1,75% este año.