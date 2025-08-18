Crecimiento económico de Chile se desacelera en medio de incertidumbre mundial

La economía de Chile se desaceleró en términos trimestrales en el período abril-junio debido a vientos en contra, incluido el alto desempleo y la incertidumbre global, que moderó la actividad en una de las naciones más ricas de América Latina.

El producto interno bruto del país creció 0,4% en el segundo trimestre respecto a los tres meses anteriores, lo que coincide con la mediana de la estimación de los analistas en una encuesta de Bloomberg. En comparación con un año atrás, se expandió 3,1%, según informó el banco central el lunes.

Las autoridades chilenas dijeron que la economía nacional está evolucionando ampliamente en línea con las expectativas, impulsada por factores como el consumo privado y un repunte de la inversión. La confianza local mejora a medida que los inversionistas apuestan por un gobierno más promercado tras las elecciones presidenciales de este año. Aun así, la incertidumbre del comercio mundial y la escasa creación de empleo pesan sobre la actividad.

La actividad minera aumentó un 2,6% en el trimestre, mientras que el resto de la economía aumentó un 0,1% durante el período, según el banco central.

Los consejeros del banco central bajaron los costos de endeudamiento en un cuarto de punto a 4,75% el 29 de julio, después de haber mantenido las tasas estables desde principios de 2025. En las actas de esa decisión publicadas el miércoles señalaron que el PIB local se estaba moderando después del fuerte impulso observado a principios de año.

Esperanzas de inversión

Al mismo tiempo, los indicadores recientes apuntaban a la posibilidad de una mayor inversión en los próximos trimestres, indicaron los responsables políticos.

El gobierno de Chile recibió buenas noticias en julio cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, eximió al cobre refinado de un arancel del 50%. El metal rojo es el principal producto de exportación del país sudamericano y EE.UU. es su segundo socio comercial más importante. Sin embargo, otros envíos clave, como frutas y pescado, quedaron sujetos a los gravámenes.

Los votantes chilenos acudirán a las urnas en la primera vuelta de las elecciones presidenciales el 16 de noviembre, con una probable segunda vuelta programada para el 14 de diciembre. Las encuestas recientes muestran que el candidato de derecha José Antonio Kast —cuya plataforma incluye regulaciones simplificadas, recortes del gasto público e impuestos corporativos más bajos— como el favorito.