La inflación de México sorprende a la baja antes de decisión de tasas de Banxico

La inflación anual de México se desaceleró mucho más de lo esperado en la primera quincena de junio, según un informe publicado un día antes de que el banco central mantenga, según se prevé, la tasa de interés en su nivel más bajo desde 2022.

Los precios al consumidor aumentaron un 3,55% en las dos primeras semanas del mes respecto del mismo período del año anterior, informó el miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La cifra se ubicó por debajo de todas las estimaciones recopiladas por Bloomberg, cuya mediana era del 3,72%.

La inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de alimentos y combustibles y es seguida de cerca por el banco central, se moderó ligeramente hasta el 4,12%, prácticamente en línea con la previsión del 4,13%.

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Entre los rubros con mayores aumentos de precios durante las dos primeras semanas de junio figuraron los pasajes aéreos, las papas, los aguacates y los costos asociados a la vivienda. Por el contrario, los precios de los tomates, los huevos y los chiles registraron algunas de las caídas más pronunciadas.

“En términos generales, es un dato positivo que sigue respaldando la narrativa de los miembros más moderados de la junta”, afirmó Marco Oviedo, estratega senior de XP Investimentos. “Si durante la segunda mitad de 2026 la economía continúa mostrando debilidad, creemos que los recortes de tasas serían la receta de política monetaria que considerarían”.

Se espera ampliamente que Banxico, como se conoce al banco central, mantenga este jueves su tasa de interés de referencia sin cambios en 6,50%, mientras los responsables de la política monetaria siguen atentos a la incertidumbre sobre las presiones inflacionarias.

Aun así, la gobernadora Victoria Rodríguez ha sostenido que el nivel actual de las tasas es adecuado para conducir la inflación hacia la meta del 3%. Al mismo tiempo, ha señalado que la debilidad de la demanda interna está ayudando a contener el aumento del costo de vida, lo que constituye una razón para reevaluar si será necesario un ajuste adicional de tasas en el futuro.

El banco central redujo su previsión de crecimiento económico para 2026 a 1,1%, desde 1,6%, debido a una menor inversión, según su informe trimestral publicado el 27 de mayo.

Previsiones de inflación

Las autoridades monetarias prevén que la inflación general continuará moderándose en los próximos meses y convergerá hacia la meta durante el segundo trimestre de 2027. Esa proyección sigue siendo más optimista que la visión consensuada de los economistas del sector privado, muchos de los cuales consideran que los precios de los servicios seguirán ejerciendo presión sobre el costo de vida.

Según Andrés Abadía, economista jefe para América Latina de Pantheon Macroeconomics, la inflación de servicios continúa desacelerándose solo de forma gradual, mientras que los precios de los alimentos y de la energía siguen siendo una fuente importante de volatilidad. “De cara al futuro, esperamos que la inflación vuelva a acercarse a 4% y permanezca cerca del límite superior del rango objetivo durante la segunda mitad del año”, agregó.

Abadía también indicó que la junta de Banxico parece cómoda con la actual postura monetaria y que el movimiento más probable en el futuro sería un nuevo recorte de tasas, siempre que las expectativas de inflación permanezcan bien ancladas.