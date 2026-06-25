El FMI elogió la baja del riesgo país de la Argentina

El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a respaldar el rumbo del programa económico del gobierno de Javier Milei y destacó avances en la estabilización macroeconómica, la inflación y la recomposición de reservas, aunque advirtió que algunas reformas aún son recientes como para evaluar sus efectos.

FMI, inflación y actividad económica: “Esto podría ser un punto de inflexión para la Argentina”

La vocera del organismo, Julie Kozack, señaló en conferencia de prensa en Washington que la Argentina viene mostrando progresos en sus principales indicadores financieros y que eso mejora las condiciones de acceso a los mercados. En ese sentido, afirmó que el país “ha hecho todos sus pagos al Fondo Monetario” y remarcó que no existe preocupación sobre los vencimientos.

Sobre el frente externo, Kozack sostuvo que la situación de los mercados para Argentina muestra mejoras. “El sentimiento de mercado con respecto a Argentina se ha vuelto más favorable”, lo que se refleja en la reducción de los márgenes soberanos, que actualmente se ubican “por debajo de los 450 puntos básicos”, aseguró.

La funcionaria también destacó que el país continúa avanzando en la estabilización macroeconómica y la eficiencia del sistema productivo. En esa línea, afirmó que Argentina registra “grandes avances en el restablecimiento de la estabilidad macroeconómica, el fortalecimiento de la resiliencia del país” y en la “creación de una economía más abierta y eficiente”.

Aún es temprano para hacer un balance de la reforma laboral

Respecto del mercado laboral, Kozack se refirió a la reforma laboral impulsada por el Gobierno y aclaró que aún es temprano para medir sus resultados: “La reforma laboral comenzó hace relativamente poco tiempo, es bastante nueva y sus efectos… llevan tiempo en observarse”. El objetivo, agregó, es “apoyar la creación de empleos formales y mejorar el funcionamiento del mercado laboral”.

En relación con el acceso a los mercados internacionales, la vocera indicó que la decisión sobre una eventual emisión de deuda externa depende exclusivamente del país: “Las decisiones con respecto al momento y las condiciones del acceso a los mercados en última instancia son decisiones que toman las autoridades”.

Por último, el organismo subrayó que el fortalecimiento del programa económico y la mejora de las reservas serán claves para el futuro: las medidas en marcha ayudarán a “apoyar un acceso duradero a mercados de capitales internos e internacionales con el tiempo”, en coordinación con otras instituciones multilaterales como el Banco Mundial y el BID.

FN / EM