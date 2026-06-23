La economía creció 2,3% en el primer trimestre del año según el INDEC

Durante el primer trimestre de 2026, la economía argentina exhibió un crecimiento interanual del 2,3%, con un pequeño avance del 0,7% en la comparación con el trimestre previo, de acuerdo con los datos oficiales difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

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En efecto, el Producto Interno Bruto (PIB) aumentó 2,3% entre enero y marzo, en relación con el mismo periodo de 2025. En términos desestacionalizados, el PIB creció 0,7% respecto al cuarto trimestre del año pasado, con una variación positiva de 0,7% en la tendencia-ciclo.

En la demanda global se registró una caída de 11,6% en la formación bruta de capital fijo, un incremento de 9,8% en las exportaciones de bienes y servicios reales, un crecimiento de 2,7% en el consumo privado y una variación negativa de 0,9% en el consumo público.

En términos desestacionalizados, con respecto al cuarto trimestre de 2025, las importaciones cayeron 2,5%, el consumo privado registró un incremento de 0,8%, el consumo público bajó 2,4%, las exportaciones descendieron 3,1% y la formación bruta de capital fijo tuvo una variación negativa de 1,7%.

Producto interno bruto por sector de actividad

En cuanto a la variación porcentual respecto a igual período del año anterior, los sectores de actividad con mayor alza fueron Pesca con 27,5%, Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, subiendo 18,1% y Explotación de minas y canteras, que aumentó 12,3%.

Por otro lado, los sectores que cayeron en la comparación interanual son: Industria manufacturera, con una caída de -1,7% y Administración pública, que cayó -1,4%.

FN