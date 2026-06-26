El dólar oficial cerró la segunda semana de alza y supera ampliamente a la inflación de junio

El dólar paralelo finalizó una nueva jornada al alza, mientras que las acciones argentinas cerraron en su mayoría en terreno positivo en Wall Street. Por otra parte, los bonos no corrieron con la misma suerte y cerraron la semana a la baja, aunque el riesgo país se mantuvo estable.

El dólar oficial se mantuvo cerca de los $1.500 y el riesgo país subió levemente

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este viernes 26 de junio, el dólar oficial cotizó a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta en el Banco Nación (BNA), sin cambios respecto al último cierre. De esta manera, el tipo de cambio aumenta 4,5% en el mes de junio, superando ampliamente a la inflación esperada del 2%. Además tocó el nivel más alto del año, empatando al registrado el 2 de enero pasado.

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, se ubicó en $1.477, sin cambios respecto al cierre del jueves. Así, su cotización se mantuvo lejos del techo del esquema de bandas cambiarias (hoy en $1.800,75), con una brecha del 21,9%.

El dólar blue cotizó a $1.495 para la compra y a $1.515 para la venta, cayendo $15 respecto al último cierre. Pese a la baja diaria, la cotización acumuló en la semana una suba de 2,4%, equivalente a $35, y registró el mayor avance semanal en más de seis meses, desde la última semana del año pasado. A su vez, la divisa trepó 6% en el último mes, mientras que en el año, acumula una suba de tan solo 1%. Con ese movimiento, el dólar blue alcanzó su valor nominal más alto desde el 6 de enero.

Por el lado del MEP, operó a $1.499, cayendo $3 respecto al cierre anterior. El contado con liquidación (CCL) llegó a $1.554, $3 por encima de la cotización del jueves.

Clima mixto en Wall Street

Así, los ADRs de empresas argentinas anotaron subas generalizadas de hasta 2,6% de la mano de Central Puerto. El podio lo completaron Banco Macro (+2%) y Grupo Financiero Galicia (+1,6%).

En cambio, las bajas se concentraron en IRSA (-2,71%), Cresud (-1,86%) y Transportadora de Gas del Sur (-0,14%).

En Wall Street, la mayoría de los bonos en dólares cayeron y perdieron hasta 0,4% encabezados por el Global 2041, aunque el Global 2029 y el Global 2038 operaron al alza, con una suba del 0,3%. Por su parte, el riesgo país avanzó 0,7% y se ubicó en torno a los 437 puntos básicos.

En ese marco, el S&P Merval subió 0,9% a 3.122.638,56 puntos en pesos, mientras que en dólares lo hizo un 1% a 2.022,98 puntos. Entre las acciones líderes, destacaron la suba de BYMA (+2,7%), Sociedad Comercial del Plata (+2,1%), y Central Puerto (+1,6%). En el otro extremo, YPF cayó 0,8%

El Tesoro logró colocar $13,2 billones y logró un rollover de 81,26% sobre los vencimientos

La Secretaría de Finanzas concretó una nueva licitación de deuda en la que adjudicó instrumentos por un valor efectivo de $13,22 billones, tras recibir ofertas por $14,93 billones. El resultado implicó un rollover del 81,26% sobre los vencimientos que enfrentaba el Tesoro, en una operación que volvió a mostrar un importante interés del mercado por los títulos públicos, aunque sin alcanzar una refinanciación total de los compromisos.

La colocación combinó instrumentos a tasa fija, bonos ajustados por inflación (CER), títulos vinculados a la tasa TAMAR, bonos duales CER/TAMAR, instrumentos dólar linked y deuda denominada directamente en dólares estadounidenses. La estrategia del Ministerio de Economía volvió a apuntar a diversificar las alternativas de financiamiento y extender los plazos de vencimiento, consolidando la curva de deuda en moneda local.

Después de cinco trimestres, aumentó la pobreza en CABA y alcanzó a 651.000 personas

En el primer trimestre de 2026, la pobreza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) alcanzó a 651.000 personas, marcando un aumento de 38.000 en relación con el mismo período del 2025, de acuerdo con datos del Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA). De esta manera se corta la racha de cinco bajas interanuales consecutivas del nivel de pobreza entre trimestres.

De esta manera, el trabajo reflejó que la pobreza abarcó el 17,2% de los hogares (236.000) y el 21,1% de las personas (651.000), mientras que la indigencia alcanzó al 6,8% de los hogares (93.000) y al 8,9% de las personas (274.000).

Las bolsas del mundo

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,19%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, avanza 0,14%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,09% al alza. A nivel semanal, tanto el S&P 500 como el Nasdaq cierran una semana de pérdidas, con bajas de 1,7% y 4,2%, respectivamente. Por su parte, el Dow Jones sube 0,76% al alza.

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — baja 4% hasta US$ 72,4 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI retrocede 4%, hasta los US$ 69 el barril. A nivel semanal, ambos contratos caen en torno al 9%.

En Asia, las bajas fueron generalizadas. En China, el Hang Seng de Hong Kong cayó 1,76%, mientras que la bolsa de Shanghái cerró con una baja 2,26%. El Kospi surcoreano se desplomó 5,81% y volvió a tener que suspender operaciones por unos minutos, mientras que el Nikkei 225 japonés retrocedió 4,09%.

En Europa, el Euro Stoxx bajó 0,66%. A nivel local, las caídas son generalizadas: el DAX alemán cayó 1,25% y el CAC francés acompañó con -0,55%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido retrocedió 0,22%.

FN