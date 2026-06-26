A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 26 de junio

El dólar blue hoy cerró este 26 de junio a un valor en el mercado de $1.500 para la compra y $1.520 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial, hoy 26 de junio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este viernes 26 de junio el dólar oficial hoy cerró a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta.

El tráfico marítimo continúa en Ormuz pese al ataque contra un portacontenedores

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, 26 de junio

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy viernes 26 de junio

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.494,40 para la compra y $1.496,80 para la venta.

A cuánto cerró el dólar hoy, 26 de junio

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy viernes 26 de junio

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy viernes 26 de junio a $1.537,30 para la compra y $1.537,70 para la venta.

Accenture duplica su estructura en Córdoba y ya supera los 700 empleados

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, viernes 26 de junio a $1.943,50 como referencia de dólar.

Cuáles son los factores a tener en cuenta si se planea viajar al Mundial organizado en Estados Unidos, México y Canadá

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este viernes 26 de junio en $1.535,65 para la compra y $1.538,20 para la venta.

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 437 puntos básicos este viernes 26 de junio.