El tráfico marítimo continúa en Ormuz pese al ataque contra un portacontenedores

Un ataque contra un portacontenedores que navegaba por el estrecho de Ormuz llevó a algunas navieras a revisar sus planes de salida de la zona, aunque el tráfico marítimo continuó fluyendo en ambos sentidos por este paso estratégico el viernes.

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Los datos de seguimiento marítimo muestran que dos petroleros completamente cargados se dirigían a la salida del golfo Pérsico, mientras que cuatro grandes buques cisterna para transporte de crudo vacíos navegaban frente a la costa de Omán.

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Tras el acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán, las armadas occidentales recomendaron utilizar la ruta sur, que bordea la costa de Omán. Sin embargo, el jueves el portacontenedores Ever Lovely fue alcanzado mientras utilizaba ese corredor. Fue el primer ataque desde la firma del acuerdo de paz provisional.

Al menos una empresa con sede en Asia modificó sus planes previos de abandonar la zona y comunicó a su personal que los buques en el golfo debían permanecer donde estaban mientras los ejecutivos reevaluaban las opciones de tránsito, según un mensaje visto por Bloomberg News. Además, un buque metanero vacío dio media vuelta mientras navegaba por la ruta iraní dentro de Ormuz.

Antes del ataque del jueves, las autoridades iraníes habían reiterado sus advertencias de que los viajes realizados fuera de la ruta de tránsito designada por el país no estaban permitidos. Algunos buques dieron media vuelta después de que, según informes, recibieran mensajes por radio indicándoles que no cruzaran.

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Un día después, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán dijo que la gestión del estrecho de Ormuz se llevaría a cabo de acuerdo con el acuerdo firmado con EE.UU., aunque el viceministro de Relaciones Exteriores afirmó que no podía garantizarse un tránsito seguro sin la autorización iraní. Aun así, hubo pocas señales de una interrupción significativa de los tránsitos por Ormuz.

Como una clara señal de que algunos armadores siguen considerando aceptable cruzar el estrecho, un petrolero propiedad de una empresa que no había transitado por Ormuz desde el inicio de la guerra salió del golfo pocas horas después del ataque.

UK Maritime Trade Operations informó en una actualización que EE.UU. facilitó el cruce de 80 buques por Ormuz entre el 23 y el 24 de junio. Esa cifra se compara con un promedio diario de 138 embarcaciones antes de la guerra. El organismo citó fuentes de datos que incluyen a la Marina de EE.UU.

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Algunos buques han seguido navegando por la ruta iraní —una opción reconocida por la Organización Marítima Internacional (OMI)— situada al norte del estrecho. Un petrolero de productos con bandera surcoreana y otro con destino a Indonesia, junto con un granelero, intentaron salir del golfo Pérsico navegando cerca de la costa iraní.

La OMI informó el jueves que canceló un plan coordinado para evacuar buques del estrecho de Ormuz tras el ataque y suspendió una conferencia de prensa.

GZ