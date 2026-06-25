EE.UU. busca un acuerdo con Irán, pero rechaza cualquier peaje en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos quiere alcanzar un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra, pero no lo hará “a cualquier precio”, afirmó este jueves el secretario de Estado, Marco Rubio, quien reiteró que el cobro de peajes en el estrecho de Ormuz es inaceptable.

“Pueden llamarlo peaje, tarifa o como quieran. Es solo una cuestión semántica”, señaló Rubio este jueves en Baréin, al concluir una intensa gira por el Golfo Pérsico. “Eso nunca será una condición aceptable en ningún acuerdo”.

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán está atado con alfileres

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El principal diplomático estadounidense declaró el jueves ante una reunión del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), integrado por seis países, que si Irán cobrara por cruzar el estrecho no habría nada que impidiera que cualquier país del mundo hiciera lo mismo en otras vías marítimas, “y entonces tendríamos caos”.

Aunque funcionarios estadounidenses insisten en que el estrecho de Ormuz permanece abierto, este jueves persistía la confusión en la ruta clave para el transporte mundial de petróleo y gas. Un organismo naval del Reino Unido informó que recibió un reporte sobre una embarcación que fue alcanzada por un proyectil de origen desconocido en el estrecho, pocas horas después de que varios buques mercantes dieran marcha atrás cuando intentaban cruzar la vía marítima.

Las declaraciones de Rubio se produjeron después de que Irán y Omán anunciaran esta semana que trabajan en un acuerdo para administrar conjuntamente el estrecho de Ormuz.

Un comunicado conjunto de ambos países, que comparten la entrada al estrecho que conecta con el Golfo Pérsico, mencionó los costos de administrar el tráfico marítimo. Ello volvió a despertar preocupaciones sobre la posibilidad de que Irán imponga tarifas o peajes en esa estratégica vía navegable, una idea que ha sido rechazada por funcionarios de Estados Unidos, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Catar.

El miércoles, el presidente Donald Trump afirmó que rechazaría cualquier acuerdo definitivo con Irán si incluyera tarifas por servicios o transporte marítimo. “Sería inaceptable para mí”, declaró. “Cambiaría por completo las reglas del juego”.

Según Rubio, Omán manifestó durante la reunión que tampoco apoya el cobro de peajes. “Firmaron una declaración que dice que no habrá tarifas ni peajes, así que creo que es una buena noticia”, afirmó Rubio, en aparente referencia al comunicado conjunto del Consejo de Cooperación del Golfo.

Dicho comunicado no menciona específicamente peajes ni tarifas, aunque sí señala que el bloque regional respalda los esfuerzos diplomáticos para “garantizar la seguridad de los corredores marítimos —incluido el estrecho de Ormuz—, la libertad de navegación y el respeto por las normas del derecho internacional”.

Baréin fue la última escala de la gira de tres días de Rubio por el Golfo Pérsico, la primera desde que Estados Unidos firmó un acuerdo de paz provisional con Irán. El jefe de la diplomacia estadounidense buscó tranquilizar a los aliados de la región asegurando que sus intereses de seguridad serán tenidos en cuenta en las negociaciones con Teherán y que, si se alcanza un acuerdo, “será un buen acuerdo”.

Los países árabes del Golfo temen que un eventual pacto no resuelva cuestiones como el programa de misiles balísticos de Irán y su respaldo a grupos aliados en la región, lo que dejaría fortalecido a un adversario en su vecindario.

Rubio indicó que los Estados del Golfo, que estuvieron entre los principales blancos de las represalias iraníes tras los ataques de EE.UU. e Israel a finales de febrero, también plantearon el tema de las compensaciones por los daños sufridos, aunque no se discutieron detalles. “Es algo que tendremos que abordar en algún momento”, afirmó.

Ya concluyó una primera ronda de conversaciones entre Washington y Teherán, y nuevas negociaciones están previstas para la próxima semana en Suiza.

El acuerdo provisional hizo desaparecer las ganancias acumuladas por el petróleo durante la guerra, a medida que aumentó el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz tras meses de interrupciones. El Brent cayó por debajo de US$72,48 por barril —su precio de cierre previo al conflicto— antes de estabilizarse cerca de ese nivel. El West Texas Intermediate cotizó alrededor de US$70.

Peligran las elecciones legislativas

Trump enfrenta crecientes presiones internas para poner fin a una guerra con Irán cada vez más impopular, que elevó los precios de la gasolina y el costo de vida en EE.UU., además de amenazar las perspectivas electorales de los candidatos republicanos en las próximas elecciones legislativas.

El presidente ha defendido el acuerdo preliminar frente a las críticas, incluso de sectores más duros de su propio partido. Algunos temen que la República Islámica pueda reconstruir su capacidad militar y volver a respaldar a grupos aliados como Hezbolá en Líbano y Hamás.

Como parte del acuerdo, Irán recibiría importantes incentivos financieros, entre ellos el acceso a un fondo de desarrollo de US$300.000 millones y, con el tiempo, a miles de millones de dólares en activos congelados.

Rubio señaló que ese fondo de reconstrucción no fue discutido con los países del Golfo, pese a que la Casa Blanca había sugerido que ellos podrían contribuir a financiarlo.

Tanto Trump como el vicepresidente JD Vance han afirmado que cualquier activo iraní desbloqueado deberá destinarse a la compra de productos agrícolas y medicamentos estadounidenses, una condición que Irán rechaza. Aún no está claro cómo se administrarán esos recursos ni qué monto estará finalmente disponible.

Este jueves, el principal negociador iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, calificó esa versión de falsa.

“La única cosecha que estamos recogiendo es la que ustedes sembraron: décadas de desconfianza”, escribió en X. “Es orgánica, abundante y de producción nacional. Pero, al parecer, lo único que exporta EE.UU. es soja transgénica, promesas incumplidas y declaraciones vacías”.

Ese es solo uno de los múltiples temas aún pendientes, junto con la guerra entre Israel y Hezbolá en Líbano y, sobre todo, el programa nuclear iraní. Este último será uno de los principales asuntos de la próxima ronda de negociaciones y probablemente el más difícil de resolver.

“Será extremadamente difícil lograr que los iraníes renuncien a todo lo que habían obtenido en el acuerdo anterior”, afirmó el exsecretario de Estado John Kerry a Bloomberg Television, en referencia al acuerdo nuclear firmado con Irán en 2015 durante la presidencia de Barack Obama.