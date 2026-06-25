La inflación en EE.UU. toca un máximo de tres años mientras el gasto repunta

El gasto de los consumidores en Estados Unidos se aceleró en mayo, aun cuando los precios registraron el mayor aumento en más de tres años, lo que sugiere que los estadounidenses están resistiendo el impacto económico de la guerra con Irán.

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El índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE) aumentó un 4,1% en mayo respecto al mismo mes del año anterior, el mayor incremento desde abril de 2023, según datos publicados este jueves por la Oficina de Análisis Económico. Excluyendo alimentos y energía, los precios subieron un 3,4% interanual.

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El gasto de los consumidores ajustado por inflación aumentó un 0,3% respecto al mes anterior.

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Un informe separado mostró que la economía de EE.UU. creció a una tasa anualizada del 2,1% en el primer trimestre, por encima de la estimación previa.

GZ