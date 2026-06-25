El consumo de los hogares repuntó 0,9% en mayo y marcó la segunda alza consecutiva

El consumo de los hogares mostró una leve recuperación durante mayo y encadenó su segundo mes consecutivo de mejora. Según el Indicador de Consumo (IC) elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la actividad avanzó 0,9% interanual y 0,7% respecto de abril en términos desestacionalizados.

La mejora se produjo en un contexto de desaceleración inflacionaria y cierta recuperación del poder adquisitivo de los hogares. La entidad destacó que inflación mensual fue de 2,1% en mayo, el registro más bajo desde septiembre de 2025, mientras que el ingreso nominal promedio por hogar alcanzó los $3.109.000.

“La desaceleración de la inflación sucedida durante los últimos meses descomprime la presión sobre los ingresos reales de los hogares, lo que dio lugar a una leve recuperación en el ingreso disponible, lo que favorece el consumo. En concreto, el ingreso disponible de los hogares acumula dos meses de variación interanual positiva en comparaciones contra meses de 2025 donde ya había sucedido una recuperación en niveles tras el fuerte descenso de 2024", señalaron desde la CAC.

La distribución del ingreso empeoró en el primer trimestre de 2026, según el INDEC

"De cara a los próximos meses, el desempeño de los precios determinará la suerte de la continuación de un sendero de recuperación para los ingresos de los hogares", añadieron.

El comportamiento del consumo según los rubros

El informe de la CAC muestra diferencias marcadas entre los distintos rubros. Por un lado, indumentaria y calzado, transporte y vehículos, y recreación y cultura registraron retrocesos interanuales de 1,7%, 7,7% y 10,1%, respectivamente.

En contraste, vivienda, alquileres y servicios públicos mostró un crecimiento estimado de 7,4% respecto de mayo de 2025, impulsado principalmente por el mayor consumo de servicios públicos.

Otro de los factores que continúa condicionando la recuperación es el crédito. La CAC observó una desaceleración en el financiamiento con tarjetas y préstamos personales, mientras que el patentamiento de automóviles y otras variables vinculadas al consumo durable muestran signos de estancamiento.

Para la entidad, "los bienes de consumo masivos pausaron su recuperación y su índice se encuentra oscilando en un nivel relativamente bajo; en paralelo, la dinámica de los bienes durables ha cambiado, perdiendo el avance importante registrado meses atrás. La caída en la mora y la consecuente reaparición del crédito serán condiciones necesarias para el resurgimiento del consumo de vehículos, electrodomésticos e inmuebles".

LM