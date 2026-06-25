En el primer trimestre de 2026, el coeficiente de Gini, que mide el nivel de desigualdad de la sociedad en base al ingreso per cápita de una persona, mostró un empeoramiento y se ubicó en el 0,442, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En el mismo trimestre de 2025 el valor fue de 0,435 mientras que en el cuarto trimestre del 2025 fue del 0,427. En el mismo trimestre de 2025 el valor fue de 0,435.

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En el período enero - marzo, la brecha entre el decil más alto y el más bajo fue de 15 veces. De esta manera, la brecha se elevó en 2 veces en relación con el tercer trimestre de 2026.

Situación de los ingresos

La suma total de ingresos para el total de la población de referencia fue de $21.909.502 millones, lo que significó un incremento nominal de 35,6% en relación con igual trimestre de 2025. El ingreso promedio per cápita del total de la población, que corresponde a 30,1 millones de personas, alcanzó $728.008, mientras que la mediana del ingreso per cápita fue de $500.000.

La brecha entre los sectores altos y bajos

El ingreso promedio individual cristaliza el contraste entre ambos segmentos sociales. Mientras que el estrato bajo (deciles 1 a 4) tuvo un ingreso promedio de $389.298​, el estrato medio (deciles 5 a 8) alcanzó $1.059.895​​, y el estrato alto (deciles 9 y 10) llegó a $2.873.233.

Entre la población ocupada, el ingreso promedio fue de $1.104.22​7, pero la mediana fue menor ($900.000​), equivalente al límite superior del decil 5. En otras palabras, la mitad de los ocupados percibe una remuneración menor a ese monto.

El ingreso promedio de los primeros cuatro deciles de la población, ordenada según ingreso de la ocupación principal, fue de $405.245. El ingreso promedio del estrato medio (deciles 5 a 8) fue de $1.065.844, mientras que el de los deciles 9 y 10 fue de $2.579.304.

Daniel Schteingart, director de Fundar, comentó en su cuenta de X respecto a la suba en la desigualdad durante el primer trimestre del año: "Subió la desigualdad. El coeficiente de Gini pasó de 0,435 a 0,442 entre los primeros trimestres de 2025 y 2026. Comparado con primer trimestre de 2024 (en pleno ajuste y recesión) la desigualdad es hoy más baja. También comparado con primer trimestre de 2023".

Del mismo modo, el economista Leo Tornarolli especializado en temas de pobreza y desigualdad, comentó en X: "Los datos de distribución del ingreso publicados por INDEC sugieren que en la medición del organismo, sin ningún tipo de ajuste/corrección, la pobreza se habría incrementado en casi 2 puntos (de 28.2% a 30.1%) entre los semestres julio25-diciembre25 y octubre25-marzo26".

Y agrega: "Esto significa que en el primer trimestre del año 2026 la pobreza habría sido entre 3.5 y 4.0 puntos porcentuales más alta que en el tercer trimestre del año 2025".

Continúa la brecha de género

El informe del INDEC muestra que la brecha de género continúa siendo significativa. El ingreso promedio de los varones fue de $1.352.247, frente a $959.030​ en el caso de las mujeres, lo que implica una diferencia del 29,1%. Se trata de un nivel muy cercano a los máximos de toda la serie relevada por el INDEC y confirma que las desigualdades de género continúan siendo una de las principales deudas del mercado laboral argentino.

Desde el CEPEC comentaron: "La economía muestra señales de estabilidad y recomposición de ingresos, pero la distribución empeoró. Que el coeficiente de Gini alcance uno de los registros más altos de los últimos años y que la brecha salarial de género se ubique cerca de máximos históricos, sin una crisis económica de por medio, es una señal que merece atención y probablemente se convierta en un eje central del debate económico en los próximos meses".

FN