La distribución del ingreso volvió a mejorar en el cuarto trimestre de 2025

En el cuarto trimestre de 2025, el coeficiente de Gini, que mide el nivel de desigualdad de la sociedad en base al ingreso per cápita de una persona, mostró una mejora y se ubicó en el 0,427, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En el mismo trimestre de 2024 el valor fue de 0,430 mientras que en el tercer trimestre del 2025 fue del 0,431.

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En el período octubre - diciembre, la brecha entre el decil más alto y el más bajo fue de 13 veces. De esta manera, la brecha se mantuvo sin cambios respecto al mismo período de 2024 y en relación con el tercer trimestre de 2025.

Situación de los ingresos

La suma total de ingresos para el total de la población de referencia fue de $19.100.575 millones, lo que significó un incremento nominal de 44,9% en relación con igual trimestre de 2024. El ingreso promedio per cápita del total de la población, que corresponde a 30 millones de personas, alcanzó $635.996, mientras que la mediana del ingreso per cápita fue de $450.000.

Daniel Schteingart, director de Fundar, comentó en su cuenta de X respecto a la caída en la desigualdad en la era Milei: "En 2025 hubo ligera menor desigualdad de ingresos que en 2023. El coeficiente de Gini promedio del año fue de 0,429, contra 0,433 en 2023. ¿Cómo se explica esto? En la última parte de 2023 se eliminó el impuesto a las ganancias a trabajadores de altos ingresos. Eso hizo subir la desigualdad. A partir de 2024, ese impuesto volvió".

"Los trabajadores más afectados por la política económica del gobierno actual son los del sector público, que en general son de mayores ingresos que la media", agregó Schteingart.

La brecha entre los sectores altos y bajos

El ingreso promedio individual cristaliza el contraste entre ambos segmentos sociales. Mientras que el estrato bajo (deciles 1 a 4) tuvo un ingreso promedio de $351.028, el estrato medio (deciles 5 a 8) alcanzó $940.586​, y el estrato alto (deciles 9 y 10) llegó a $2.476.247.

Entre la población ocupada, el ingreso promedio fue de $1.068.540​, pero la mediana fue menor ($800.000​), equivalente al límite superior del decil 5. En otras palabras, la mitad de los ocupados percibe una remuneración menor a ese monto.

El ingreso promedio de los primeros cuatro deciles de la población, ordenada según ingreso de la ocupación principal, fue de $392.439. El ingreso promedio del estrato medio (deciles 5 a 8) fue de $1.016.016, mientras que el de los deciles 9 y 10 fue de $2.526.316.

Continúa la brecha de género

El informe del INDEC muestra que la brecha de género continúa siendo significativa. El ingreso promedio de los varones fue de $1.191.364, frente a $838.336 en el caso de las mujeres, lo que implica una diferencia cercana al 30%. Este dato muestra que, pese a algunos avances en el mercado laboral, la desigualdad salarial por género persiste sin cambios estructurales relevantes.

Desde el CEPEC comentaron: "La desigualdad mostró una leve mejora: el coeficiente de Gini bajó a 0,427 (vs 0,430 en 2024). Es una señal positiva, pero el nivel sigue siendo alto, lo que indica que el problema estructural persiste. Esto sigue siendo un factor clave en la economía argentina, con un consumo muy segmentado".

Y añadieron: "Para finanzas personales e inversión, esto refuerza la importancia de entender a qué segmento apuntar y cómo adaptarse a un contexto donde no todos crecen al mismo ritmo".

FN