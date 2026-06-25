Jubilados: el Gobierno confirmó el bono de $70.000 para julio, que sigue congelado desde 2024

El Gobierno oficializó este jueves 25 de junio el pago de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 para jubilados, pensionados y otros beneficiarios de la ANSES, que se abonará durante julio de 2026. La medida quedó establecida a través del Decreto 532/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, y lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

El refuerzo alcanzará a las personas titulares de prestaciones contributivas previsionales a cargo de la ANSES, a beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a quienes perciben pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más, además de pensiones graciables cuyo pago se encuentra bajo la órbita del organismo previsional.

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La novedad vuelve a exponer una tensión de fondo: el bono se mantiene en $70.000, el mismo monto que rige desde marzo de 2024. Es decir, aunque los haberes previsionales se actualizan por movilidad, el refuerzo que reciben los jubilados de menores ingresos quedó congelado desde hace más de dos años, en un contexto en el que los gastos básicos de los adultos mayores continuaron aumentando.

Según el decreto, quienes perciban un monto igual o inferior al haber mínimo previsional garantizado cobrarán el bono completo. En cambio, aquellos titulares que superen ese haber recibirán una suma proporcional, equivalente a la necesaria para alcanzar el tope que resulta de sumar la jubilación mínima más el bono máximo de $70.000.

“Para aquellos titulares que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior al haber mínimo previsional garantizado, el importe máximo del bono extraordinario previsional será igual al monto necesario para alcanzar el tope que resulte de la suma de dicho haber mínimo más el monto máximo del bono extraordinario previsional”, indicó el texto oficial.

El decreto también aclaró que, en el caso de beneficios de pensión con más de un copartícipe, todos serán considerados como un único titular a los fines del cobro del bono. Además, el refuerzo tendrá carácter no remunerativo, no será susceptible de descuentos y no computará para ningún otro concepto.

Eugenio Semino: “El bono hoy debiera ser de 150.000 pesos”

La confirmación del bono llega después de que Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad, advirtiera en una nota realizada en PERFIL sobre la crítica situación de los jubilados en la Argentina. En diálogo con PERFIL, sostuvo que los jubilados que perciben alrededor de $470.000, incluido el bono, apenas logran cubrir entre el 25% y el 30% de la canasta real de una persona mayor, cuando se incorporan gastos de vivienda, medicamentos, alimentos y servicios.

Semino planteó que el problema no se limita al haber mensual, sino a la pérdida de capacidad de compra acumulada y al deterioro de las condiciones de vida. Según explicó, en la Defensoría atienden entre 200 y 400 casos por día, muchos vinculados a jubilados que no pueden afrontar gastos básicos, tratamientos médicos o necesidades habitacionales.

En ese marco, el bono de $70.000 funciona como un complemento para los ingresos más bajos, pero no modifica el diagnóstico de fondo: el refuerzo quedó rezagado frente a la inflación y no alcanza para recomponer la pérdida del poder adquisitivo. Así Semino cuestionó que el bono previsional continúe congelado en $70.000 y estimó que, para no perder frente a la inflación, debería ubicarse cerca de los $150.000. En ese marco, advirtió sobre la fuerte crisis que atraviesan los jubilados en la actualidad.

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La Casa Rosada justifica en los considerandos de la medida que define el pago, la continuidad del bono como una herramienta para “mantener el poder adquisitivo” de las prestaciones de los adultos mayores de menores ingresos. Sin embargo, al no actualizarse el monto del refuerzo, el impacto real del adicional es cada vez menor. Así, julio volverá a encontrar a millones de jubilados con un ingreso reforzado por decreto, pero con un bono que perdió peso frente al costo de vida.

Bono ANSES julio 2026: quiénes cobran el refuerzo de $70.000

El bono no alcanza a todos los beneficiarios, sino que está dirigido a quienes perciben menores ingresos dentro del sistema. Lo reciben:

- Jubilados que cobran el haber mínimo

- Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

- Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

De cuánto es el bono de ANSES y cuánto se cobra en total

El bono se mantiene en $70.000, sin modificaciones desde marzo de 2024. Esto implica que, en términos reales, perdió poder adquisitivo frente a la inflación.

Sin embargo, sigue siendo un ingreso clave para quienes lo perciben, ya que permite elevar el monto mensual total y aliviar el impacto de la suba de precios.

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