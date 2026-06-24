ANSES actualiza el SUAF en julio: qué trabajadores dejan de cobrar las asignaciones familiares

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará desde julio de 2026 una nueva actualización en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). El ajuste será del 2,15%, en línea con la inflación informada por el INDEC, y alcanzará tanto a los montos de las prestaciones como a los topes de ingresos exigidos para poder cobrarlas.

El cambio implica que algunas familias podrían quedar excluidas del beneficio si superan los nuevos límites establecidos por el organismo. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, desde julio el ingreso máximo permitido por cada integrante del grupo familiar será de $3.034.844 mensuales, mientras que el tope del grupo familiar en su conjunto pasará a $6.069.688.

Esto significa que una familia dejará de cobrar automáticamente las asignaciones familiares si uno de sus integrantes supera el límite individual o si la suma de todos los ingresos del hogar queda por encima del máximo permitido, sin importar la cantidad de hijos a cargo.

Cuáles son los nuevos topes del SUAF

Con la actualización de julio, los nuevos límites de ingresos serán los siguientes:

Ingreso máximo por integrante del grupo familiar: $3.034.844. Ingreso máximo del grupo familiar: $6.069.688. Actualización aplicada: 2,15%. Vigencia: julio de 2026.

ANSES toma como referencia los ingresos brutos declarados por cada integrante del grupo familiar. Es decir, se consideran los montos antes de aplicar descuentos por aportes, obra social, impuestos u otras deducciones.

Quiénes dejarán de cobrar las asignaciones familiares

Desde julio de 2026, quedarán excluidas del SUAF las familias en las que se cumpla al menos una de estas condiciones: que uno de los integrantes perciba más de $3.034.844 por mes o que la suma de los ingresos del grupo familiar supere los $6.069.688 mensuales.

Cambios en ANSES: qué beneficios trae el nuevo sistema de turnos

Cuando se verifica cualquiera de esos casos, ANSES suspende automáticamente la liquidación de las asignaciones familiares. La medida puede afectar a trabajadores registrados, monotributistas, jubilados, pensionados y otros beneficiarios incluidos dentro del sistema, según el nivel de ingresos declarado.

La excepción para hijos con discapacidad

La normativa contempla una excepción para los hogares con hijos con discapacidad. En esos casos, cuando el menor cuenta con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, no se aplican límites de ingresos para cobrar la Asignación por Hijo con Discapacidad ni la Ayuda Escolar Anual.

De esta manera, las familias pueden seguir accediendo a esas prestaciones sin importar el nivel de ingresos del grupo familiar.

Quiénes pueden cobrar el SUAF

El Sistema Único de Asignaciones Familiares alcanza a distintos sectores vinculados al empleo formal, al régimen previsional y a prestaciones específicas.

Entre los beneficiarios incluidos se encuentran los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), titulares de la Prestación por Desempleo, veteranos y excombatientes de la Guerra de Malvinas.

El monto que recibe cada beneficiario depende del rango de ingresos en el que se encuentre encuadrado el grupo familiar.

Cuánto se cobrará por asignaciones familiares en julio

Con el aumento del 2,15%, los principales valores del SUAF quedarán actualizados desde julio de 2026.

La Asignación por Hijo del primer rango pasará a $74.033. El mismo monto corresponderá a la Asignación Prenatal. En tanto, la Asignación por Hijo con Discapacidad del primer rango será de $241.041.

También se actualizarán otros beneficios: la Asignación por Nacimiento será de $86.295, la Asignación por Adopción llegará a $515.930, la Asignación por Matrimonio será de $129.209 y la Asignación por Cónyuge quedará en $17.964.

ANSES publicará los nuevos valores junto con el calendario de pagos de julio, cuando comenzarán a regir tanto los montos actualizados como los nuevos límites de ingresos para acceder al beneficio.



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