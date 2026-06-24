La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza este miércoles 24 de junio con la ejecución de su cronograma de pagos correspondiente al mes de junio. El organismo previsional continúa con la liberación de los fondos para los jubilados y pensionados que perciben ingresos superiores al haber mínimo, quienes comenzaron a percibir sus haberes junto con el medio aguinaldo semestral.

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Los depósitos se realizan de forma directa en las cuentas bancarias asociadas a cada prestación. Las entidades financieras mantienen sus operativos de atención por ventanilla y carga de cajeros automáticos para asegurar el retiro de los fondos por parte de los titulares asignados a esta jornada, disminuyendo las demoras habituales en las sucursales.

Pagos a jubilados que superan el mínimo

El esquema técnico dictado por el organismo previsional determinó que este miércoles 24 de junio cobren los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que superan el haber mínimo y poseen documentos terminados en 2 y 3. Este grupo recibe sus haberes mensuales con el ajuste por movilidad y la primera cuota del Sueldo Anual Complementario.

- Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima y documentos terminados en 2 y 3.

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Asignaciones por embarazo y prestación por desempleo

El calendario de la seguridad social fijó que este miércoles 24 de junio también se habiliten los pagos para las beneficiarias de la Asignación por Embarazo para Protección Social que tengan documentos finalizados en 9. Con esta fecha, el esquema de la prestación familiar por embarazo entra en su fase de cierre para el período en curso.

Por otro lado, continúa el desembolso de la Prestación por Desempleo Plan 1 para aquellos trabajadores que sufrieron un cese laboral formal. Durante la jornada, cobran los beneficiarios con documentos terminados en 6 y 7, mientras que las asignaciones de Pago Único y las asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas siguen vigentes.

- Titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social con documentos finalizados en 9.

- Beneficiarios de la Prestación por Desempleo Plan 1 con documentos terminados en 6 y 7.

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- Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento) para todas las terminaciones de documento de la primera y segunda quincena.

- Asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas (PNC) para todas las terminaciones de documento.

GZ / lr