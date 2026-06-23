La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activa este martes 23 de junio un nuevo tramo en su cronograma de pagos para el sexto mes del año. El organismo previsional inicia formalmente los desembolsos destinados a los jubilados y pensionados que perciben ingresos superiores al haber mínimo, un sector que aguardaba la apertura de su turno tras el cierre de las liquidaciones de las bases previsionales.

ANSES oficializó el calendario de pagos de julio de 2026

Las acreditaciones de fondos se realizan de manera directa y automática en las cuentas bancarias declaradas por los titulares del sistema previsional. Las entidades financieras públicas y privadas adaptan sus esquemas de atención presencial en las sucursales para responder a la demanda de este grupo de beneficiarios, junto con el resto de las prestaciones sociales remanentes.

Inicio de pagos a jubilados que superan la mínima

El esquema técnico dictado por el organismo previsional determinó que este martes 23 de junio cobren los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que superan el haber mínimo y tienen documentos terminados en 0 y 1. Estos beneficiarios perciben sus haberes mensuales con el incremento por movilidad correspondiente y el medio aguinaldo.

- Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima y documentos terminados en 0 y 1.

Calendario de pagos de ANSES para todos los beneficiarios tras el feriado de junio

Asignaciones familiares y protección por desempleo

El calendario oficial de la seguridad social fijó que este martes 23 de junio también se habiliten los pagos para los beneficiarios de la Asignación por Embarazo para Protección Social que tengan documentos finalizados en 8. En paralelo, continúa el esquema mensual para el sector de los trabajadores que se encuentran bajo el amparo de los subsidios por cese laboral formal.

La Prestación por Desempleo Plan 1 tiene asignada la acreditación de haberes durante esta misma jornada para los titulares cuyos documentos terminen en 4 y 5. Por su parte, las Asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas (PNC) y las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento) siguen vigentes para todas las terminaciones de DNI.

GZ/lr

- Titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social con documentos finalizados en 8.

- Beneficiarios de la Prestación por Desempleo Plan 1 con documentos terminados en 4 y 5.

Este es el código fundamental de ANSES para realizar trámites

- Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento) para todas las terminaciones de documento de la primera y segunda quincena.

- Asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas (PNC) para todas las terminaciones de documento.

GZ / lr