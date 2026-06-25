El Programa de Atención Médica Integral oficializó el procedimiento técnico para que los afiliados puedan ejercer su derecho a cambiar de médico de cabecera o de especialista. El trámite se presenta como una opción regulada por la obra social de jubilados y pensionados, diseñada para garantizar la libertad de elección de los usuarios dentro de la cartilla prestacional que ofrece el instituto sanitario en todo el territorio nacional.

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La obra social del Estado determinó que el proceso administrativo se puede resolver a través de dos canales de atención bien diferenciados: la vía digital y la modalidad presencial en las sedes. Para la opción remota, el afiliado o un apoderado autorizado tiene que ingresar al portal web oficial del organismo previsional, accediendo de forma directa a la sección específica de autogestión de requerimientos.

Requisitos de documentación y opciones de tramitación

El sistema informático de la entidad exige la carga de ciertos datos específicos para validar la identidad del solicitante y dar curso legal a la modificación prestacional. Las especificaciones técnicas del organismo indican que se debe presentar la credencial de afiliación a PAMI, el Documento Nacional de Identidad del titular y la última cartilla médica con el profesional que se tiene asignado hasta ese momento.

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Si el trámite es ejecutado por un tercero o un apoderado del jubilado, la normativa interna de la obra social previsional establece la obligación de incorporar el documento de identidad de la persona que realiza la gestión física o virtual. Las autoridades sanitarias aclararon que el proceso no requiere de intermediarios gestores externos y mantiene su carácter de gratuidad para todos los beneficiarios del padrón.

Canales habilitados y la atención presencial en agencias

Para los afiliados que elijan resolver el cambio de forma presencial o que registren inconvenientes en la plataforma virtual, el instituto mantiene activo el esquema de atención en sus oficinas. El beneficiario tiene que dirigirse a la agencia local de PAMI o a la Unidad de Gestión Local que le corresponda por su zona residencial geográfica, respetando los horarios habituales de atención al público en las sucursales bancarias u oficinas del Estado.

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El organismo recordó que la asignación definitiva del nuevo profesional médico de cabecera estará sujeta a la disponibilidad de cupos que registre la cartilla en el área de cobertura del afiliado. Toda la información regulatoria sobre las opciones de especialistas se puede consultar ingresando directamente a la plataforma digital oficial de la obra social, mediante la aplicación para dispositivos móviles o llamando a la línea telefónica gratuita de contacto.

GZ / lr