La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza este jueves 25 de junio con la ejecución de su cronograma de pagos correspondiente al mes de junio. El organismo previsional continúa con la liberación de los fondos para los jubilados y pensionados que perciben ingresos superiores al haber mínimo, quienes ya se encuentran percibiendo sus haberes mensuales junto con la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).

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Los depósitos se realizan de forma directa y automática en las cuentas bancarias asociadas a cada una de las prestaciones. Las entidades financieras públicas y privadas mantienen sus operativos de atención presencial por ventanilla y la carga de los cajeros automáticos para asegurar el retiro de los fondos por parte de los titulares asignados a esta jornada.

Pagos a jubilados que superan el mínimo

El esquema técnico dictado por el organismo previsional determinó que este jueves 25 de junio cobren los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que superan el haber mínimo y poseen documentos terminados en 4 y 5. Este grupo recibe sus haberes mensuales con el ajuste por movilidad correspondiente y la cuota del aguinaldo semestral.

- Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima y documentos terminados en 4 y 5.

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Prestación por desempleo y asignaciones remanentes

Por otra parte, continúa el desembolso de la Prestación por Desempleo Plan 1 para aquellos trabajadores que sufrieron un cese laboral formal. Durante la jornada del jueves 25 de junio, cobran los beneficiarios que cuentan con documentos terminados en 8 y 9, cerrando así la tanda de transferencias específicas para este sector.

En tanto, las Asignaciones de Pago Único (que comprenden las líneas de Matrimonio, Adopción y Nacimiento) y las asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas (PNC) siguen vigentes para todas las terminaciones de DNI, permitiendo la extracción de los fondos en las sucursales bancarias habilitadas.

- Beneficiarios de la Prestación por Desempleo Plan 1 con documentos terminados en 8 y 9.

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- Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento) para todas las terminaciones de documento de la primera y segunda quincena.

- Asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas (PNC) para todas las terminaciones de documento.

GZ