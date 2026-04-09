El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Natalio Mario Grinman, opinó que “el cuidado ambiental no puede impedir el uso de los recursos de nuestro subsuelo”, respaldando la reforma de la Ley de Glaciares aprobada por el Congreso y destacó su impacto en las inversiones. En el marco de un encuentro institucional, el dirigente sostuvo que la nueva normativa permitirá impulsar el desarrollo económico, al tiempo que defendió la necesidad de equilibrar la preservación ambiental con la actividad productiva.

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“La reciente modificación de la Ley de Glaciares es un paso importante para que nuestro país pueda aprovechar más plenamente el potencial con el que cuenta. Desde luego que la naturaleza debe ser preservada, pero en modo alguno el cuidado ambiental puede ser llevado a un extremo tal que impida que los argentinos hagamos uso de los recursos de nuestro subsuelo”, afirmó Grinman en un comunicado emitido por la Cámara.

Natalio Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC)

El titular de la CAC consideró que el cambio legislativo representa una oportunidad para dinamizar distintos sectores de la economía, al habilitar condiciones más favorables para el desarrollo de actividades extractivas.

Apoyo a la reforma y críticas al modelo previo

En la misiva, Grinman también cuestionó políticas económicas del pasado y vinculó la falta de desarrollo con un enfoque centrado en el gasto público. “Durante muchos años los argentinos padecimos gobiernos que parecían creer que la riqueza se generaba mágicamente mediante un gasto público desmesurado, financiado mediante impuestos asfixiantes y la emisión de moneda sin respaldo”, sostuvo.

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El empresario agregó que ese modelo derivó en “un sector privado atrofiado y una inflación descontrolada”, a las que calificó como “las nefastas consecuencias de este enfoque harto equivocado”.

En contraposición, destacó el cambio de rumbo impulsado por el actual Gobierno. “Afortunadamente, tras décadas de decadencia, una amplia mayoría social decidió acompañar el drástico cambio de rumbo que propuso el Presidente Javier Milei en su campaña y que su administración está haciendo realidad”, señaló.

En esa línea, remarcó que “el progreso se logra mediante empresas que inviertan, generen valor agregado y puestos de trabajo genuinos, y no mediante un Estado elefantiásico”.

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Expectativas de inversión y vínculos internacionales

Grinman sostuvo que la reforma de la Ley de Glaciares logra un equilibrio entre protección ambiental y desarrollo económico. “Estoy convencido de que el cambio en la legislación sobre glaciares implica un equilibrio razonable entre el cuidado ambiental y el desarrollo de las actividades extractivas”, afirmó.

Según el titular de la CAC, la nueva normativa “favorecerá la concreción de nuevas inversiones, locales y del exterior”, lo que derivará “más temprano que tarde en mayor prosperidad para el conjunto de la nación”.

Ángel Machado (secretario CAC), Juan Luis Correa (embajador de Panamá), Natalio Mario Grinman (presidente CAC) y Julio Moltó (ministro de Comercio e Industrias de Panamá).

Las declaraciones se dieron en un encuentro organizado por la entidad durante la visita del ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó, quien estuvo acompañado por el embajador de ese país en Argentina, Juan Luis Correa.

Durante la reunión, Grinman valoró el proceso de transformación económica que atraviesa Argentina y destacó un escenario más favorable para los negocios y la inserción internacional.

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Por su parte, los representantes panameños resaltaron el vínculo entre ambos países y manifestaron afinidad con la gestión actual, al tiempo que coincidieron en la oportunidad de fortalecer la relación entre empresas de ambas naciones y en la importancia de la participación del sector privado en el desarrollo económico.

GZ / lr