Gonzalo Carrera: “La inflación nacional debería estar abajo de 2,5%”

La inflación de mayo podría confirmar una nueva desaceleración y ubicarse por debajo del 2,5%, según las estimaciones privadas. En diálogo con Canal E, el economista Gonzalo Carrera, integrante de Equilibra, sostuvo que los datos relevados por la consultora muestran una dinámica de precios más moderada, aunque aclaró que buena parte de la mejora responde a factores estacionales.

"Todo indica que estaríamos en esos niveles, que la inflación nacional debería estar abajo de 2,5%, en torno a 2,3%", afirmó Carrera. Según explicó, durante mayo se redujo el impacto de algunos factores que habían impulsado la aceleración inflacionaria en meses anteriores, como el aumento de la carne y los combustibles.

El especialista señaló que también influyó el comportamiento de los productos estacionales. "Mayo es el mejor mes del año en general", destacó, al remarcar que la liquidación de prendas por el cambio de temporada y una menor presión en varios rubros ayudaron a contener los precios.

La inflación subyacente sigue mostrando resistencia

Más allá de los datos mensuales, Carrera puso el foco en la inflación subyacente, es decir, aquella que excluye los precios más volátiles. Según explicó, este indicador continúa mostrando una persistencia que dificulta una baja más pronunciada.

"Lo que vemos es que la inflación subyacente está en un nivel bastante similar en el último año", sostuvo. En ese sentido, indicó que la economía argentina parece haber ingresado en un régimen de inflación más parecido al observado entre 2007 y 2021, con registros anuales cercanos al 25% o 30%.

Para el economista, las fluctuaciones mensuales seguirán existiendo, pero la tendencia general muestra una estabilidad en torno a niveles todavía elevados. "Las principales tendencias van a estar en torno al 2%", señaló.

El desafío de quebrar la inercia inflacionaria

Carrera explicó que uno de los mayores obstáculos para continuar bajando la inflación es la fuerte indexación que existe en contratos y servicios. Según detalló, muchos precios siguen ajustándose automáticamente en función de la inflación pasada. "Tenemos un nivel de indexación de precios muy alto", afirmó. Esta dinámica, agregó, alimenta la denominada inercia inflacionaria, un fenómeno que hace persistir los aumentos incluso cuando mejoran las variables monetarias y fiscales.

En ese marco, consideró que el actual programa económico logró avances importantes en materia fiscal, monetaria y cambiaria, pero todavía enfrenta dificultades para atacar ese componente estructural. "No veo una estrategia integral para atacar la inercia", advirtió.

Por ese motivo, estimó que durante la segunda mitad del año podría haber algún mes puntual por debajo del 2%, aunque no espera que la economía logre sostener una inflación significativamente menor de manera permanente.

Para Carrera, la estabilidad de los precios dependerá no solo de la disciplina fiscal y monetaria, sino también de la capacidad para reducir los mecanismos de indexación que continúan impulsando los aumentos en distintos sectores de la economía.