A cuánto cotiza el dólar hoy, lunes 29 de junio de 2026

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, hoy 29 de junio

El dólar blue hoy cotiza este 29 de junio a un valor en el mercado de $1.495 para la compra y $1.515 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial, hoy 29 de junio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este lunes 29 de junio el dólar oficial hoy cotiza a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta.

En el país de las vacas, las importaciones de carne alcanzan nuevo récord: impacto en la industria y el consumo

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A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy lunes 29 de junio

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.539,30 para la compra y $1,541,60 para la venta

El consumo masivo volvió a caer en mayo: bebidas y limpieza bajaron, mientras que alimentos resistió

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy lunes 29 de junio

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy lunes 29 de junio a $1.539,30 para la compra y $1.541,60 para la venta

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que llega en el resumen de la tarjeta, cotiza hoy, lunes 29 de junio, a $1.943,50 como referencia de dólar tarjeta.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este lunes 29 de junio en torno a $1.545,68 para la compra y $1.548,30 para la venta.

Paritaria médica estatal: fijan las remuneraciones para los profesionales de hospitales en junio

Riesgo país

El riesgo país, indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos frente a los del resto de los países, se ubica en torno a los 437 puntos básicos.