La actualización de las remuneraciones para el personal de la Carrera Profesional del Equipo de Salud de los Establecimientos Hospitalarios e Institutos y Organismos de Fiscalización y de Investigación y Producción dependientes del Ministerio de Salud rige de forma plena para el sexto mes del año. El esquema salarial, regulado bajo el Decreto 1133/09, determina las asignaciones básicas de los profesionales según su nivel de categorización técnica y la antigüedad acumulada.

Sueldos del personal del SENASA en junio de 2026

Las planillas del sector especifican que los montos vigentes a partir del 1° de junio de 2026 no incluyen la suma fija no bonificable de $4.000 destinada a aquellas remuneraciones que resultaban inferiores a $60.000 al valor de enero de 2020. Los haberes se liquidan bajo la modalidad de asignación por categoría sumado al adicional de grado correspondiente.

Las escalas salariales por categoría profesional en junio

Fijate cómo se estructuran los sueldos de referencia de todo el personal médico y técnico del sistema estatal a partir del inicio del mes de junio:

- Profesional Superior (SU): El sueldo básico fijado para la condición Inicial se ubicó en $2.980.278,00. Por su parte, los profesionales encuadrados en esta categoría que alcanzaron el grado 9 perciben un haber de $3.152.716,00, mientras que el techo establecido para el grado 10 se posicionó en $3.337.362,00.

- Profesional Principal (PR): La escala salarial para los agentes en nivel Inicial arrancó en $2.040.262,00. Los aumentos por grado dentro de este agrupamiento contemplan un ingreso de $2.124.955,00 para el grado 5, $2.213.463,00 para el grado 6, $2.343.173,00 para el grado 7, $2.480.513,00 para el grado 8 y un máximo de $2.631.587,00 para quienes revistan en el grado 9.

Sueldos de planta permanente del empleo público en junio

- Profesional Adjunto (AD): El ingreso básico para el personal que inicia el escalafón se fijó en $1.494.717,00. En cuanto a las variantes por adicionales de grado, el esquema determinó un salario de $1.553.468,00 para el grado 3, $1.615.271,00 para el grado 4, $1.680.126,00 para el grado 5, $1.748.033,00 para el grado 6, $1.847.986,00 para el grado 7, $1.955.569,00 para el grado 8, $2.070.019,00 para el grado 9 y $2.192.862,00 para el grado 10.

- Profesional Asistente (AS): Constituye la base de la estructura de profesionales médicos, registrando una asignación inicial de $1.193.332,00. La progresión por antigüedad establece un sueldo $1.238.349 para el grado 1, de $1.284.892,00 para el grado 2, $1.334.487,00 para el grado 3, $1.386.371,00 para el grado 4, $1.441.307,00 para el grado 5, $1.520.659,00 para el grado 6, $1.606.878,00 para el grado 7, $1.697.675,00 para el grado 8, $1.796.865,00 para el grado 9 y un salario de $1.901.396,00 para el grado 10.

Suplementos por funciones de dirección y jefatura

Mirá las asignaciones complementarias que rigen para las posiciones de conducción en los institutos y centros hospitalarios durante este período:

- Suplemento por Función Directiva Nivel I: Asigna un adicional mensual de $1.715.987,00 para el escalafón jerárquico más alto.

- Suplemento por Función Directiva Nivel II: Establece un pago extra de $1.617.560,00 para los profesionales asignados a estas tareas.

- Suplemento por Función Directiva Nivel III: Contempla un monto específico de $1.416.128,00 para los cargos técnicos de este orden.

El salario mínimo argentino, entre los más bajos de la región

- Suplemento por Función Directiva Nivel IV: Fija una retribución complementaria de $1.196.384,00 en el mes de junio.

- Suplemento por Función Directiva Nivel V: Otorga una suma de $1.069.726,00 para la escala inicial de las funciones de conducción.

- Suplemento por Función de Jefatura Nivel I: Determina un beneficio de $435.673,00 para los responsables de las unidades de servicios.

- Suplemento por Función de Jefatura Nivel II: Fija una partida complementaria de $327.327,00 para las jefaturas intermedias.

- Suplemento por Función de Jefatura Nivel III: Establece un pago mensual de $261.709,00 para el universo de agentes contenidos en este rango.

Adicionales por agrupamiento científico y fiscalización

El escalafón de salud contempla un suplemento especial por Agrupamiento de Investigación Científico Sanitaria, Diagnóstico Referencial, Producción y Fiscalización/Control. Los montos fijos para junio varían según la categoría de revista del profesional:

- Categoría Profesional Superior (SU): Percibe un adicional por investigación y fiscalización de $894.083,40.

- Categoría Profesional Principal (PR): Dispone de una asignación complementaria de $612.078,60.

Sueldos del personal civil de las Fuerzas Armadas en junio

- Categoría Profesional Adjunto (AD): Tiene fijado un suplemento técnico de $448.415,10 por sus funciones específicas.

- Categoría Profesional Asistente (AS): Suma a sus haberes un monto mensual de $357.999,60 por este concepto sectorial.

Para el cálculo global de los adicionales y las unidades de liquidación del convenio, el valor de la Unidad Retributiva (U.R.) de referencia se ubicó en $763,00 a partir del primero de junio de 2026.

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