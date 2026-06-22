La Comisión Paritaria Nacional actualizó los esquemas de remuneración de la administración pública nacional para el período invernal. El acuerdo fijó las escalas salariales que rigen desde el 1° de junio de 2026 para los trabajadores que integran la planta permanente del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), bajo el régimen del Decreto Nº 2098/08. Los ingresos definitivos de los agentes estatales quedaron condicionados a la firma del decreto de homologación por parte del Poder Ejecutivo.

Cuánto gana un empleado de camioneros en junio

Los nuevos cuadros técnicos determinados en la Paritaria Nacional 2026-2027 establecieron que el valor de la Unidad Retributiva (U.R.) se ubicó en $1.059,47 para todo el mes de junio. Esta cifra actúa como la base de cálculo multiplicadora para determinar los sueldos de las distintas categorías del empleo público sectorial. La negociación colectiva dejó afuera de este tramo mensual un bono de $50.000 que los agentes recién van a percibir en agosto.

Los sueldos básicos del Agrupamiento General y los niveles de planta permanente

El Agrupamiento General para el personal de la planta permanente dividió las remuneraciones mensuales según la complejidad de las funciones y el nivel jerárquico asignado al agente. La escala salarial oficial de junio determinó los ingresos iniciales correspondientes al Grado 0 del escalafón técnico para cada uno de los niveles de este sector. Los montos básicos arrancan en $1.656.598,66 para el Nivel A. El resto de los tramos iniciales se completó de la siguiente manera: para el Nivel B se fijó en $1.156.923,72, el Nivel C se ubicó en $793.052,55, el Nivel D en $689.385,55, el Nivel E en $556.691,79 y el Nivel F en $534.921,72.

Cuánto ganara un empleado de seguridad en junio 2026

Estas remuneraciones básicas no incluyen la suma fija no bonificable de $4.000 orientada de forma exclusiva a las remuneraciones menores de $60.000 a valores de enero de 2020. Tampoco se incorporó la suma fija remunerativa por única vez pautada para el mes de agosto, por lo que los valores representan el neto básico determinado por el valor de la Unidad Retributiva multiplicada por los puntos de cada categoría.

Las escalas salariales de los agrupamientos Técnico, Profesional y Especializado

Los profesionales, científicos y técnicos de la planta permanente cuentan con una base salarial diferenciada que adiciona un porcentaje extra sobre el Agrupamiento General. En el Agrupamiento Profesional se aplica un recargo del 40% sobre el básico, lo que elevó el sueldo del Nivel A - Grado 0 a $2.484.897,99 en junio. Para este mismo agrupamiento profesional, los mínimos de las categorías inferiores se fijaron en $1.735.385,58 para el Nivel B, $1.189.578,83 para el Nivel C, y $1.034.078.33 para el Nivel D.

En las ramas pertenecientes al Agrupamiento Especializado, el adicional pactado es del 50% sobre el esquema básico. Esta bonificación fijó el nivel inicial más alto (Nivel A - Grado 0) en un total de $2.484.897,99 para los agentes que revisten en estos sectores. Para los escalafones técnicos restantes de estos mismos dos agrupamientos, las grillas del mes de junio estipularon una remuneración inicial de $1.734.385,58 para el Nivel B.

Cuánto ganará un empleado de la construcción en junio con UOCRA

La estructura paritaria vigente reguló además las asignaciones complementarias destinadas al personal que ejerce funciones ejecutivas de dirección o jefaturas de división. El cargo de Director Nacional de Nivel I sumó un extra de $1.905.323,40 en junio. Por su parte, la Jefatura de Departamento de Nivel I adicionó $446.036,87 a la liquidación del agente, mientras que la Supervisión sumó $262.277,51. El reintegro mensual por gastos de guardería y jardines maternales quedó establecido en $181.939.

GZ / lr