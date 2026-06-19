La Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA), conducida por Héctor Morcillo, cerró un nuevo entendimiento salarial con los representantes del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA). Las partes fijaron los nuevos valores que rigen de forma exclusiva para el período correspondiente al mes de junio, en el marco de las negociaciones colectivas del sector.

El acuerdo se labró bajo el expediente oficial de la autoridad laboral, consolidando los incrementos remunerativos sobre los básicos de mayo. Los representantes gremialistas y empresariales establecieron que las firmas del sector tienen tiempo hasta el próximo 25 de junio para abonar los montos retroactivos correspondientes al mes anterior.

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La nueva escala para personal jornalizado y de mantenimiento

Los sueldos para el personal que cobra por jornada laboral experimentaron una actualización directa en sus valores por hora para este mes. Las planillas salariales anexas al Convenio Colectivo de Trabajo 783/20 determinaron las siguientes asignaciones específicas según las tareas asignadas en las plantas de producción:

- Personal Jornalizado Grupo 1: $ 9.263,68 por hora.

- Personal Jornalizado Grupo 2: $ 9.500,98 por hora.

- Personal Jornalizado Grupo 3: $ 9.861,64 por hora.

- Personal Jornalizado Grupo 4: $ 10.374,08 por hora.

- Personal Jornalizado Grupo 5: $ 10.848,67 por hora.

Por su parte, el escalafón asignado a los operarios técnicos encargados de las reparaciones y los oficios generales dentro de los establecimientos industriales también percibió modificaciones en su retribución horaria:

- Ayudante de mantenimiento: $ 10.307,60 por hora.

- Medio Oficial de mantenimiento: $ 10.744,16 por hora.

- Oficial de mantenimiento: $ 12.414,41 por hora.

- Oficial Múltiple de mantenimiento: $ 12.718,43 por hora.

- Oficial Matriculado y Especializado: $ 12.851,34 por hora.

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Sueldos mensuales para administrativos y obreros

Las escalas mensuales para el personal obrero mensualizado y el cuerpo administrativo de las plantas procesadoras quedaron estructuradas bajo montos fijos para todo el período de junio. El sindicato detalló que la recomposición acordada absorberá cualquier pago entregado previamente a cuenta de futuros aumentos por parte de las empresas.

Para el personal obrero mensualizado, los valores básicos se dividen en tres grandes grupos productivos, sumando el ítem regulado por la normativa interna:

- Personal Obrero Mensualizado Grupo "A": $ 1.967.912,71.

- Personal Obrero Mensualizado Grupo "B": $ 2.071.825,78.

- Personal Obrero Mensualizado Grupo "C": $ 2.165.760,70.

- Nota Art. 8 CCT vigente: $ 2.598.912,83.

El área de oficinas y tareas generales de administración percibirá sus remuneraciones estructuradas bajo seis categorías distintas de contratación:

- Personal Administrativo Categoría 1: $ 1.967.912,71.

- Personal Administrativo Categoría 2: $ 2.071.825,78.

- Personal Administrativo Categoría 3: $ 2.165.760,70.

- Personal Administrativo Categoría 4: $ 2.263.055,11.

- Personal Administrativo Categoría 5: $ 2.362.005,83.

- Personal Administrativo Categoría 6: $ 2.460.985,74.

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Las organizaciones que suscribieron el documento paritario formalizaron el pedido de homologación ante el Ministerio de Capital Humano para garantizar la aplicación obligatoria de la grilla. Ambas delegaciones se comprometieron a mantener la paz social mientras continúen las mesas de negociación para el ciclo anual que se extiende hasta marzo de 2027.

GZ / lr