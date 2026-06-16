El Sindicato de Trabajadores Perfumistas oficializó la escala salarial que rige para todo el personal de la actividad durante el mes de junio de 2026. El esquema salarial, difundido de manera institucional, detalla los montos mínimos obligatorios que tienen que percibir los empleados del sector según su agrupamiento de tareas, especialidad técnica y nivel de responsabilidad dentro de la estructura general de las empresas.
Cuánto gana un empleado de camioneros en junio
La documentación técnica provista por la organización gremial discrimina los haberes básicos en categorías específicas. Los valores salariales definidos para este período diferencian las tareas de producción directa en planta, el almacenamiento logístico, las funciones administrativas, la promoción comercial en los puntos de venta y los regímenes para personal menor de edad.
Los sueldos básicos detallados por rubro y categoría
El sindicato estructuró las remuneraciones fijando un monto mensual específico para cada subdivisión del convenio colectivo. A continuación se detalla la escala de ingresos básicos vigentes para cada uno de los rubros que integran la actividad:
- Operarios
Categoría “A”: $ 1.458.705
Categoría “B”: $ 1.417.746
Categoría “C”: $ 1.395.181
- Plásticos
Categoría “A”: $ 1.447.188
Categoría “B”: $ 1.416.044
- Laboratorio
Categoría “A”: $ 1.435.004
Categoría “B”: $ 1.416.044
Empleadas domésticas: cuánto cobra el personal de asistencia y cuidado de personas en junio
- Ensambladores de productos terminados en depósito
Categoría “A”: $ 1.542.256
Categoría “B”: $ 1.506.139
Categoría “C”: $ 1.416.044
- Promotores
Categoría “A”: $ 1.542.256
Categoría “B”: $ 1.506.139
- Expertas
Categoría “A”: $ 1.542.256
Categoría “B”: $ 1.506.139
- O.U.R.
Categoría “A”: $ 1.542.256
Categoría “B”: $ 1.506.139
Categoría “C”: $ 1.416.044
Cuánto ganará un empleado de la construcción en junio con UOCRA
- Administrativos
Categoría “A”: $ 1.454.532
Categoría “B”: $ 1.435.271
Categoría “C”: $ 1.416.044
- Menores
De 16 a 17 años: $ 1.069.051
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