El Sindicato de Trabajadores Perfumistas oficializó la escala salarial que rige para todo el personal de la actividad durante el mes de junio de 2026. El esquema salarial, difundido de manera institucional, detalla los montos mínimos obligatorios que tienen que percibir los empleados del sector según su agrupamiento de tareas, especialidad técnica y nivel de responsabilidad dentro de la estructura general de las empresas.

Cuánto gana un empleado de camioneros en junio

La documentación técnica provista por la organización gremial discrimina los haberes básicos en categorías específicas. Los valores salariales definidos para este período diferencian las tareas de producción directa en planta, el almacenamiento logístico, las funciones administrativas, la promoción comercial en los puntos de venta y los regímenes para personal menor de edad.

Los sueldos básicos detallados por rubro y categoría

El sindicato estructuró las remuneraciones fijando un monto mensual específico para cada subdivisión del convenio colectivo. A continuación se detalla la escala de ingresos básicos vigentes para cada uno de los rubros que integran la actividad:

- Operarios

Categoría “A”: $ 1.458.705

Categoría “B”: $ 1.417.746

Categoría “C”: $ 1.395.181

- Plásticos

Categoría “A”: $ 1.447.188

Categoría “B”: $ 1.416.044

- Laboratorio

Categoría “A”: $ 1.435.004

Categoría “B”: $ 1.416.044

Empleadas domésticas: cuánto cobra el personal de asistencia y cuidado de personas en junio

- Ensambladores de productos terminados en depósito

Categoría “A”: $ 1.542.256

Categoría “B”: $ 1.506.139

Categoría “C”: $ 1.416.044

- Promotores

Categoría “A”: $ 1.542.256

Categoría “B”: $ 1.506.139

- Expertas

Categoría “A”: $ 1.542.256

Categoría “B”: $ 1.506.139

- O.U.R.

Categoría “A”: $ 1.542.256

Categoría “B”: $ 1.506.139

Categoría “C”: $ 1.416.044

Cuánto ganará un empleado de la construcción en junio con UOCRA

- Administrativos

Categoría “A”: $ 1.454.532

Categoría “B”: $ 1.435.271

Categoría “C”: $ 1.416.044

- Menores

De 16 a 17 años: $ 1.069.051

GZ / lr