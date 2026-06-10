La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) cuenta con un esquema de incrementos salariales que impactan directamente en los sueldos del personal encargado de asistir y cuidar personas con discapacidad, adultos mayores y enfermos. Estas son actualizaciones porcentuales escalonadas que modifican los pisos mínimos que deben percibir las trabajadoras registradas en todo el país.

El acuerdo de las autoridades sectoriales determinó una suba del 1,5% sobre los salarios básicos de junio. Asimismo, el sistema prevé un ajuste adicional del 1,4% para el próximo mes. Este proceso incorpora además la absorción de sumas no remunerativas pasadas en dos tramos iguales que se distribuyeron entre abril y el próximo mes de julio de 2026.

Empleadas domésticas: cuáles son los nuevos sueldos mínimos y escalas vigentes para junio 2026

Asimismo, este mes las empleadas domésticas también recibirán el Sueldo Anual Complementario (SAC), también conocido como aguinaldo. Este corresponde al 50% del valor salarial más alto percibido durante el semestre anterior.

Cuánto cuesta tener una persona para tareas de cuidado en casa en junio 2026

La misma categoría que rige para las niñeras regula la actividad de las personas que asisten a adultos mayores, enfermos o personas con discapacidad en domicilios privados. Los valores por hora se mantienen idénticos, con un piso de $3.862,18 para los servicios con retiro y de $4.295,26 por hora para la cobertura sin retiro.

La misma categoría que rige para las niñeras regula la actividad de las personas que asisten a adultos mayores, enfermos o personas con discapacidad en domicilios privados.

Por otro lado, en caso de cobrar mensualmente, los valores de los salarios de las cuidadoras son de $455.160,14 con retiro y $505.578,35 sin el mismo. A estos valores se debe sumar el aguinaldo, que equivaldrá a $227.580,07 y $252.789,18, por lo que los valores finales serán $682.740,21 y $758.367,53 respectivamente.

Reforma laboral: qué cambia para empleadas domésticas y por qué dudan de su impacto en la formalización

Los supervisores, encargados de coordinar las tareas de las distintas categorías domésticas, reciben las remuneraciones más altas de la actividad. Su hora de trabajo quedó en junio en $4.297,33 con retiro y $4.683,64 sin retiro, con un básico mensual que llega a $500.649,26 para el régimen con retiro y $556.024,77 sin él.

JSM