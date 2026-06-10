La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) fijó un esquema de incrementos salariales que impacta de manera directa en los sueldos del personal de limpieza para junio de 2026. El organismo estableció una serie de actualizaciones escalonadas que modifican los pisos mínimos que deben percibir las trabajadoras registradas en todo el territorio argentino.

El acuerdo de las autoridades sectoriales determinó un incremento del 1,5% sobre los salarios básicos en junio. Asimismo, el esquema prevé un ajuste adicional del 1,4% para el próximo mes. Este proceso incorpora además la absorción de sumas no remunerativas pasadas en dos tramos iguales que se distribuyeron entre abril y julio de 2026.

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Por otro lado, este mes las empleadas domésticas también recibirán el Sueldo Anual Complementario (SAC), también conocido como aguinaldo. Este corresponde al 50% del valor salarial más alto percibido durante el semestre anterior.

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Para el personal de limpieza, que también realiza actividades de lavado, planchado, mantenimiento del hogar y tareas de cocina no profesional, el valor mínimo por hora de trabajo fue establecido en $3.600,66 en caso de prestar servicios bajo la modalidad con retiro. Por su parte, para el personal que trabaja bajo la condición sin retiro, el monto base por hora ascendió a $3.862,18 este mes.

Este mes las empleadas domésticas también recibirán el Sueldo Anual Complementario (SAC), que corresponde al 50% del valor salarial más alto percibido durante el semestre anterior.

En los casos en que la remuneración se liquide de forma mensual, los salarios mínimos de referencia se ubicaron en $441.729,02 para el personal con retiro. En tanto, las empleadas domésticas que realizan sus tareas sin retiro deben percibir un sueldo básico mensual de $488.326,19 de acuerdo con los cuadros regulatorios difundidos para el período actual.

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Asimismo, a estos valores se les deberá sumar el aguinaldo, que equivale a $220.864,51 en el caso del personal de limpieza con retiro y $244.163,1 sin retiro. De esta manera, los salarios totales de junio para las empleadas domésticas serán de $662.593,53 y $732.489,29 respectivamente.

A estas cifras de la escala salarial se les debe sumar el adicional por antigüedad, que equivale al 1% por cada año de relación laboral formalizada. También se mantiene vigente el beneficio por zona desfavorable, el cual aplica un recargo del 31% sobre los salarios mínimos para el personal que ejerce sus funciones en las provincias de la región patagónica.

JSM / lr