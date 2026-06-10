Empleadas domésticas: cuánto cobran por hora de trabajo las niñeras en junio 2026

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) estableció un esquema de incrementos salariales que impacta de manera directa en los sueldos de las niñeras para junio de 2026. Se trata de una serie de actualizaciones porcentuales que modifican los pisos mínimos que deben percibir las trabajadoras registradas en todo el país.

El acuerdo de las autoridades sectoriales fijó para este mes un aumento del 1,5% sobre los salarios básicos. Asimismo, el esquema prevé un ajuste adicional del 1,4% para julio. Este proceso incorpora además la absorción de sumas no remunerativas pasadas en dos tramos iguales que se distribuyeron entre abril y el próximo mes.

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Por otra parte, este mes las empleadas domésticas también recibirán el Sueldo Anual Complementario (SAC), también conocido como aguinaldo. Este corresponde al 50% del valor salarial más alto percibido durante el semestre anterior.

Aumentos salariales: cuál es el salario mínimo de las cuidadoras de niños

Quienes se dedican al cuidado y la asistencia de niños, niñas y adolescentes quedan encuadrados legalmente dentro de la cuarta categoría del régimen de casas particulares. Las planillas salariales fijaron que el valor mínimo por hora para el personal técnico en el cuidado con retiro se posicionó en $3.862,18 durante junio de 2026.

Quienes se dedican al cuidado y la asistencia de niños, niñas y adolescentes quedan encuadrados legalmente dentro de la cuarta categoría del régimen de casas particulares.

Para las trabajadoras que realizan la asistencia y el cuidado de menores de edad bajo la modalidad sin retiro, el valor de la hora de trabajo se fijó en $4.295,26. Respecto a los contratos mensuales, el salario básico para el personal con retiro se estableció en $488.326,19, mientras que para la modalidad sin retiro alcanzó un mínimo de $541.255,35.

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Durante este mes, los empleadores tienen la obligación de abonar junto con los haberes la primera cuota del aguinaldo, que cuenta con vencimiento legal pautado para el próximo 30 de junio. En el caso de las niñeras, el SAC será de $244.163,1 para el personal con retiro, y de $270.627,68 sin el mismo, por lo que los salarios totales equivalen a $732.489,29 y $811.883,03 respectivamente.

JSM / lr