Javier Milei otorgó un suplemento salarial de hasta el 25% para el personal de las Fuerzas Armadas

El gobierno de Javier Milei oficializó este miércoles la creación de un suplemento salarial de hasta el 25% para el personal de las Fuerzas Armadas que posea títulos de educación superior. La medida quedó establecida mediante el Decreto 473/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el Presidente junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el resto de los ministros.

La normativa incorpora el denominado “suplemento por título” como un adicional general para el personal militar del cuadro permanente, siempre que la titulación esté vinculada con las funciones que desempeña el efectivo dentro de la fuerza correspondiente.

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Según establece el decreto, quienes posean títulos de posgrado, especialización, maestría o doctorado percibirán un incremento equivalente al 25% del haber mensual correspondiente a su grado.

En tanto, los militares con títulos universitarios de grado de al menos cuatro años de duración recibirán un adicional del 15%, mientras que aquellos que cuenten con tecnicaturas o títulos superiores equivalentes de dos años o más accederán a un aumento del 10%.

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El beneficio no estará limitado únicamente al personal en actividad. La medida también alcanzará a militares retirados y a familiares con derecho a pensión, siempre que el causante haya obtenido el título antes de pasar a retiro.

Entre los fundamentos de la decisión, el Poder Ejecutivo sostuvo que resulta “indispensable reconocer el esfuerzo que realiza el personal de las Fuerzas Armadas” y destacó que la formación académica contribuye al desarrollo profesional y a una mejora en la calidad del servicio prestado.

El Gobierno señaló la existencia de una “necesidad urgente de fortalecer la retención de personal altamente calificado” y de atraer nuevos profesionales a las filas militares, especialmente en áreas consideradas estratégicas, como ingeniería, informática, ciberseguridad, medicina, logística avanzada y derecho internacional humanitario.

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De acuerdo con el texto oficial, la ausencia de incentivos económicos para quienes obtienen títulos universitarios genera una pérdida de recursos humanos especializados y afecta las capacidades institucionales de las Fuerzas Armadas en un contexto de modernización tecnológica.

El nuevo régimen entrará en vigencia el próximo 1 de julio y será financiado con partidas presupuestarias del Ministerio de Defensa. Asimismo, el Poder Ejecutivo deberá remitir el decreto a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su análisis, conforme a lo establecido por la legislación vigente sobre los decretos de necesidad y urgencia.

CS/fl