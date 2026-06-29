Los papeles de empresas argentinas que cotizan en Wall Street trepan hasta 4% y los bonos acompañan la suba

Los activos argentinos arrancan la semana al alza en Wall Street. Tanto las acciones como los bonos cotizan el terreno positivo este lunes, mientras que el riesgo país retrocede por debajo de los 430 puntos básicos. Por su parte, el dólar se mantiene estable en relación con su cotización de la semana pasada.

En el plano internacional, los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia al alza después que EEUU e Irán acordaran cesar las últimas hostilidades y reanudar las conversaciones de paz, lo que contribuyó una leve desaceleración en los precios del petróleo.

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Así, los ADRs argentinos que cotizan en Nueva York, muestran un desempeño favorable. Las mayores subas corresponden a BBVA (+3,9%), Globant (+2,4%), Supervielle (+0,86%), Grupo Financiero Galicia (+2,2%), e YPF, con avances de 2,1%. Ternium e Irsa son las únicas que cotizan en terreno negativo

En Wall Street, los bonos repuntan hasta 1,5% de la mano del GD30D. En ese marco, el riesgo país baja 2,1% en el día y llega a los 428 puntos básicos.

En ese marco, S&P Merval sube 2,2% medido en pesos y llega a 3.200.018,65 puntos. En dólares avanza 1,1% a 2.050,40 puntos. Las principales subas en la plaza local se dan en BBVA, Banco Supervielle e YPF, que suben 4,5%, 3,6% y 3% respectivamente.

Cotización del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este lunes 29 de junio, el dólar oficial cotiza a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta en el Banco Nación (BNA), sin cambios respecto al último cierre. De esta manera, el tipo de cambio acumula un aumento de 4,5% en el mes de junio, superando ampliamente a la inflación esperada del 2%. Además mantiene su nivel más alto del año, empatando al registrado el 2 de enero pasado.

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, se ubica en $1.482, subiendo $5 respecto al cierre del viernes. Así, su cotización se mantiene lejos del techo del esquema de bandas cambiarias (hoy en $1.800,75), con una brecha del 21%.

El dólar blue cotiza a $1.490 para la compra y a $1.510 para la venta, cayendo $5 respecto al último cierre. Pese a la baja diaria, la divisa trepa casi 6% en el último mes, mientras que en el año, acumula una suba cercana 1%.

Por el lado del MEP, opera a $1.508, subiendo $9 respecto al cierre anterior. El contado con liquidación (CCL) llega a $1.557, $3 por encima de la cotización del viernes.

Lunes de licitación

El Ministerio de Economía llevará adelante este lunes la segunda vuelta de la licitación del Bonar 2028 (AO28), con el objetivo de captar los últimos US$ 100 millones que le permitan completar el cupo autorizado de US$ 2.000 millones para este instrumento.

La operación forma parte de la estrategia financiera del Gobierno para fortalecer la posición del Tesoro de cara al pago de unos US$ 4.200 millones a bonistas, previsto para el próximo 9 de julio.

En la primera licitación, realizada el viernes pasado, la Secretaría de Finanzas adjudicó US$ 266 millones mediante la reapertura del AO28, con una tasa interna de retorno efectiva anual (TIREA) de 7,83%, equivalente a una Tasa Nominal Anual (TNA) de 7,56%.

Se necesitan más de 4,1 millones de pesos para pertenecer al 10% de los hogares con más ingresos

De concretarse la colocación prevista para este lunes, el Gobierno dará por finalizada la emisión del Bonar 2028, ya que el Ministerio de Economía descartó ampliar nuevamente el cupo del bono.

Las bolsas del mundo

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,66%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 1,04%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,73% al alza.

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — sube 1,3% hasta US$ 73,57 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI avanza un 1,6%, hasta los US$ 70,3 el barril.

En Europa, el Euro Stoxx sube 0,04%. A nivel local, el DAX alemán retrocede 0,24% y el CAC francés cae 0,10%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido desciende 0,13%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 1,57%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 1,16%. Mientras, el Kospi surcoreano retrocedió 0,20% y el Nikkei 225 japonés aumentó 0,23%.

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