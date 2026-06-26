Caen las bolsas mundiales por el desplome de las tecnológicas y crecen las dudas sobre el boom de la inteligencia artificial

Las acciones tecnológicas arrastran a las bolsas mundiales luego de una nueva ola de ventas en los fabricantes de semiconductores, mientras que un reporte de que OpenAI podría postergar sus planes de salir a bolsa también deterioró el ánimo de los inversionistas.

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Los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 1,1%, mientras que los del S&P 500 retrocedieron un 0,4%. Las acciones de fabricantes de semiconductores, entre ellas Micron Technology Inc., así como las empresas del sector óptico, registraban pérdidas generalizadas en las operaciones previas a la apertura en EE.UU. En Corea del Sur, las ventas de Samsung Electronics Co. y SK Hynix Inc. provocaron una segunda suspensión de las operaciones bursátiles en pocos días. El petróleo retomó su descenso, sin lograr impulsar a las acciones, aunque dio respaldo al mercado de bonos.

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Los mercados cierran una semana volátil, en la que los cambios de ánimo en torno al antes imparable auge de las tecnológicas sacudieron a las bolsas, mientras los operadores analizaban desde los planes de gasto hasta los resultados corporativos. Los inversionistas retiraron dinero de las acciones estadounidenses por primera vez en tres meses, con salidas récord de los fondos tecnológicos.

La nueva debilidad del viernes se produjo después de que los aumentos de precios de productos de Apple Inc. y Microsoft Corp. despertaran temores sobre la solidez futura de la demanda de semiconductores. Además, un reporte de The New York Times que señaló que OpenAI podría aplazar su oferta pública inicial hasta 2027 volvió a poner de relieve cómo la volatilidad puede afectar al sector.

“La tecnología sigue siendo una operación muy concurrida, el posicionamiento es relativamente ajustado y eso hace que el sector sea más sensible a noticias negativas o a movimientos bruscos en empresas individuales”, afirmó Francisco Simon, director de estrategia para Europa de Santander Asset Management.

En Japón, SoftBank Group Corp., uno de los principales respaldos financieros de OpenAI, se desplomó tras el reporte de The New York Times, lo que llevó al Nikkei 225 a caer un 4,2%. En Europa, el sector tecnológico también encabezó las pérdidas y el Stoxx Europe 600 se encaminaba a su peor desempeño desde mediados de mayo.

Los inversionistas sostienen que la montaña rusa de esta semana demuestra que, aunque el argumento a favor de la inteligencia artificial sigue siendo sólido, terminó la etapa en la que todo subía de forma prácticamente ininterrumpida. Si bien no ha habido ventas de pánico, las grietas empiezan a hacerse evidentes y el posicionamiento extremo de los inversionistas sugiere que las ganancias fáciles podrían haber quedado atrás.

La estrategia más sensata “es mantener carteras bien diversificadas entre geografías, estilos, tamaños de empresas y sectores”, afirmó David Manso, director de inversiones de CaixaBank AM. “En un par de semanas comenzará la temporada de resultados y los indicadores adelantados apuntan en la dirección correcta. Esperamos que los resultados corporativos se conviertan en un catalizador positivo”.

Mientras tanto, el crudo Brent cayó un 3,3% y cotizaba por debajo de los US$73 por barril, ya que el tránsito continuó fluyendo por el estrecho de Ormuz pese al ataque del jueves contra un buque portacontenedores. Los rendimientos de los bonos del Tesoro bajaron, con la tasa a dos años retrocediendo tres puntos básicos, hasta el 4,09%.

Los bonos avanzaron ligeramente en Europa, ya que los operadores dejaron de descontar plenamente otra alza de un cuarto de punto porcentual de las tasas de interés del Banco Central Europeo en 2026.

El dólar conservó en gran medida las ganancias que lo encaminan hacia uno de sus mejores meses en un año. Estrategas de grandes bancos renovaron su confianza en la divisa estadounidense después de que el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, reiterara su compromiso de restablecer la estabilidad de precios.

Principales movimientos del mercado

Acciones

Los futuros del S&P 500 bajaron un 0,4% a las 7:11 a.m. de Nueva York.

Los futuros del Nasdaq 100 bajaron un 1,1%.

Los futuros del Promedio Industrial Dow Jones bajaron un 0,1%.

El Stoxx Europe 600 bajó un 0,9%.

El índice MSCI World bajó un 0,2%.

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot bajó un 0,1%.

El euro subió un 0,3%, hasta US$1,1405.

La libra esterlina subió un 0,2%, hasta US$1,3224.

El yen japonés se mantuvo prácticamente sin cambios en 161,64 por dólar.

Criptomonedas

Bitcoin se mantuvo prácticamente sin cambios en US$59.400,49.

Ether bajó un 0,5%, hasta US$1.550,54.

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años bajó dos puntos básicos, hasta el 4,38%.

El rendimiento del bono alemán a 10 años se mantuvo prácticamente sin cambios en el 2,85%.

El rendimiento del bono británico a 10 años se mantuvo prácticamente sin cambios en el 4,70%.

Materias primas