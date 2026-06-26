Se desploma el Bitcoin y perfora los US$ 60.000: por qué cae y qué esperar para los próximos días

El mercado de las criptomonedas atraviesa una nueva jornada de fuertes pérdidas. Bitcoin llegó a cotizar en torno a los US$ 59.000, su nivel más bajo desde 2024, en medio de un escenario marcado por la persistencia de tasas de interés elevadas en Estados Unidos y un deterioro del apetito por los activos de riesgo.

Bitcoin enfrenta una semana decisiva: el mercado pone a prueba el soporte de los US$60.000

La caída de la principal criptomoneda arrastró al resto del mercado. Ethereum retrocedió 4,6% y se ubicó alrededor de los US$ 1.550, mientras que XRP, Tron, Dogecoin, Stellar, Chainlink y Cardano también registraron bajas significativas. La única excepción fue Solana, que logró despegarse de la tendencia negativa y avanzó algo más de 1%.

El retroceso se produce luego del tono restrictivo adoptado por la Reserva Federal en su última reunión, lo que reforzó las expectativas de que las tasas de interés permanecerán elevadas por más tiempo. Ese escenario suele reducir el atractivo de los activos considerados más riesgosos, como las acciones tecnológicas y las criptomonedas.

Un ciclo de corrección

Para Gastón Lentini, asesor financiero y fundador de doctor de tus finanzas, la baja debe interpretarse dentro de la lógica habitual del mercado de Bitcoin y no como un fenómeno extraordinario.

"Cuando hablamos de Bitcoin tenemos que empezar por recordar que es un activo que no tiene valor por sí mismo. Su precio no surge de un negocio o de un flujo de ingresos, sino, en buena medida, de la confianza que los inversores depositan en él", explicó para PERFIL.

Según Lentini, el movimiento responde a una combinación de factores. Entre ellos mencionó el renovado interés por el sector de semiconductores, la salida a bolsa de SpaceX —que habría absorbido parte de la liquidez disponible para inversiones de riesgo— y el reposicionamiento de inversores que decidieron reducir exposición a la espera del próximo ciclo del mercado vinculado al halving.

"Si salió a cotizar en bolsa SpaceX, siendo la mayor salida a bolsa de la historia, de algún lado tiene que salir el dinero para comprar ese activo. Uno de esos lugares puede ser Bitcoin", sostuvo.

Por otra parte, Mariquena Otermin, CMO de Bitwage by Paystand, consideró que el retroceso responde a una combinación de factores técnicos y macroeconómicos.

"La reciente corrección en el precio de Bitcoin responde a una combinación de factores técnicos y macroeconómicos bien definidos. Tras alcanzar máximos importantes impulsados por la consolidación institucional de los ETF y la liquidez corporativa, el mercado entró en una fase de toma de ganancias y liquidación de posiciones sobreapalancadas", señaló ante la consulta de PERFIL.

La especialista agregó que el contexto global también influye en el comportamiento de los inversores. "Las expectativas sobre las tasas de interés de la Reserva Federal y las tensiones geopolíticas están desviando temporalmente el capital hacia activos tradicionales de menor riesgo. Es un movimiento saludable y típico de consolidación dentro del mercado cripto", afirmó.

Para Rodrigo Durán Guzmán, director de Comunicaciones de Notbank by CryptoMarket, la caída de Bitcoin responde principalmente a un cambio en el humor de los mercados financieros.

"La caída del precio de Bitcoin responde principalmente a un aumento de la aversión al riesgo en los mercados financieros globales. Cuando existe incertidumbre económica o geopolítica, muchos inversores optan por reducir su exposición a activos más volátiles, como las criptomonedas", explicó.

La volatilidad, una característica del mercado

Lentini destacó que la criptomoneda "tiene ciclos" y que actualmente atraviesa una etapa correctiva luego de haber alcanzado un máximo cercano a los US$ 126.000 el año pasado. "Esta corrección incluso podría extenderse hasta la zona de los US$ 48.000", señaló.

El analista recordó que las fuertes oscilaciones son una constante en la historia de la criptomoneda. Durante la pandemia, Bitcoin pasó de alrededor de US$ 3.000 a más de US$ 65.000 antes de corregir hasta los US$ 30.000. Más tarde, tras marcar un máximo cercano a los US$ 70.000 en 2021, cayó hasta la zona de US$ 16.000 para luego iniciar el rally que lo llevó a los US$ 126.000 alcanzados el año pasado.

"Si hacemos cuentas rápidas, que hoy valga unos US$ 60.000 implica una corrección cercana al 50%, algo que no está fuera de lo común en el mundo de las criptomonedas", afirmó.

No obstante, aclaró que esas proyecciones se sustentan exclusivamente en herramientas de análisis técnico. "En Bitcoin no hay análisis fundamental ni ratios contables para evaluar. Los argumentos para establecer esos precios son pura y objetivamente análisis técnico", concluyó.

Que pasará con el precio del Bitcoin

Otermin estimó que en el corto plazo podrían darse "unos días más de lateralización o volatilidad mientras el precio busca un piso firme de soporte técnico", aunque destacó que "los fundamentos de largo plazo siguen intactos". Según su visión, la expectativa es que Bitcoin retome la senda alcista en los próximos meses, impulsado por la escasez del activo y el ingreso sostenido de capital institucional.

Por su parte, Guzmán sostuvo, en diálogo con PERFIL, que "es probable que la volatilidad continúe", dado que Bitcoin "sigue siendo un activo muy sensible a las expectativas del mercado, los datos macroeconómicos y el flujo de inversión institucional".

Sin embargo, aclaró que "es importante distinguir una corrección de un cambio de tendencia", ya que históricamente la criptomoneda atravesó episodios de fuerte volatilidad antes de retomar su recorrido alcista.

FN cp