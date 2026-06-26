DeepSeek planea duplicar el tamaño de todos sus departamentos tras nueva financiación

La empresa china DeepSeek, que recientemente cerró acuerdos para una ronda de financiación de gran envergadura, anunció que trabaja para, como mínimo, duplicar el tamaño de todos sus departamentos, mientras intensifica sus esfuerzos para competir con rivales nacionales y líderes mundiales como OpenAI y Anthropic PBC.

DeepSeek presenta nuevo modelo de IA para competir con rivales como Google y Anthropic

La empresa, con sede en Hangzhou, dio a conocer esta campaña de contratación, que abarca puestos técnicos y de ingeniería, en un comunicado publicado en WeChat, la popular plataforma de mensajería del país. El anuncio llega cuando DeepSeek se encuentra en las últimas fases de una ronda de financiación de unos 50.000 millones de yuanes (US$7.400 millones), una de las mayores para startups de China, según informó Bloomberg News a principios de este mes.

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“A medida que la tecnología evoluciona, nos esforzamos por duplicar, como mínimo, el tamaño de todos los departamentos”, afirmó la empresa en su publicación.

DeepSeek irrumpió en el mercado de la IA a principios del año pasado con un modelo de razonamiento revolucionario que, según la empresa, fue desarrollado a una fracción del costo de sus rivales de Silicon Valley. Desde entonces, la compañía, conocida por su hermetismo, ha presentado nuevos servicios, mientras competidores chinos, desde Alibaba Group Holding Ltd. hasta MiniMax Group Inc., han lanzado sus propias alternativas.

DeepSeek no reveló cuántos empleados tiene, aunque, según reportes de prensa, el año pasado eran menos de 200.

Alibaba presenta una importante actualización de su modelo de IA

El éxito de DeepSeek y de otros modelos chinos de bajo costo despertó dudas sobre la sostenibilidad del gasto en aceleradores de IA por parte de la empresa más valiosa del mundo.

Las empresas chinas están ganando una cuota cada vez mayor del mercado de la IA, según un informe de la consultora Exponential View. El estudio muestra que cada vez más usuarios recurren a modelos de IA de código abierto y desarrollados en China, entre ellos DeepSeek y MiniMax.

Los datos de OpenRouter, una plataforma que ofrece a los desarrolladores acceso a múltiples modelos de IA, muestran que la cuota de tokens solicitados a los modelos de Google, OpenAI y Anthropic cayó al 33% en junio de 2026, desde el 72% registrado un año antes.

La ronda de financiación de DeepSeek podría permitir a la empresa ser aún más agresiva en la comercialización de sus servicios de IA a nivel mundial. Los inversores externos de esta ronda, entre ellos Tencent Holdings Ltd. y el Fondo Nacional de Inversión en la Industria de la Inteligencia Artificial, respaldado por el Estado, aportarán unos 30.000 millones de yuanes con una valoración aproximada de 350.000 millones de yuanes, según informó Bloomberg.

Liang Wenfeng, quien fundó DeepSeek en 2023 dentro de su fondo de cobertura Zhejiang High-Flyer Asset Management, invirtió personalmente unos 20.000 millones de yuanes.

Para la IA llegó la hora del impacto

DeepSeek publicó una serie de vacantes que busca cubrir. Entre ellas figuran ingenieros de datos, ingenieros de desarrollo y profesionales técnicos interdisciplinarios especializados en IA.

“La humanidad se encuentra actualmente en vísperas de la inteligencia artificial general (AGI)”, escribió la empresa en su publicación, en referencia a una forma más avanzada de IA. “Únete a DeepSeek, vive de primera mano el desarrollo de la inteligencia artificial general y sitúate a la vanguardia para ser testigo del nacimiento de una nueva era”.

GZ