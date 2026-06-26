Claudio Loser: "La Argentina está en condiciones de entrar en los mercados internacionales"

La mejora del riesgo país y el respaldo de los organismos internacionales abren una nueva etapa para la economía argentina. En ese sentido, Claudio Loser, economista y exdirector del Fondo Monetario Internacional (FMI), afirmó que "la Argentina está en condiciones hoy en día de entrar en los mercados internacionales, lo cual le va a ayudar mucho", al considerar que el actual nivel del riesgo país representa una señal positiva para los inversores.

El economista aclaró que el regreso al financiamiento externo no implica acceder a crédito barato. "No es que la tasa de interés va a ser regalada", explicó, al estimar que el costo de financiamiento se ubicaría entre "ocho y medio y nueve por ciento". Sin embargo, remarcó que "para un país que estaba fuera del mercado, está muy bien", ya que permite comenzar a normalizar el acceso al crédito y refinanciar obligaciones.

Optimismo en la macroeconomía y cautela por la actividad

Respecto de la relación con el FMI, Loser sostuvo que la situación financiera es estable en el corto plazo. "La Argentina puede entrar en los mercados financieros, puede empezar a renovar su deuda privada y con el fondo por ahora no hay que hacer pagos importantes, salvo los de interés, así que lo veo sostenible en el corto plazo", señaló.

Además, destacó que el ingreso de desembolsos de organismos multilaterales como el Banco Mundial y el BID fortalece el escenario financiero, aunque reconoció que persisten algunos desafíos vinculados a la evolución de la actividad económica y del tipo de cambio.

Sobre la política económica, consideró que "la parte fiscal se mantiene fuerte, eso es para mí esencial", mientras que valoró el aumento de las reservas internacionales y sostuvo que "la parte macro fundamentalmente está bien". Asimismo, proyectó que continuará la desaceleración de la inflación: "Yo esperaría que en términos de inflación se vea una caída... en la tasa de inflación".

La economía real y el desafío político del Gobierno

Más allá de los avances macroeconómicos, Loser advirtió que la transición económica presenta dificultades para algunos sectores productivos. "En la micro está complicado porque la Argentina está transicionando", afirmó, al señalar que parte de la industria manufacturera enfrenta mayores dificultades en el nuevo escenario económico.

Si bien estimó que la economía crecerá este año, anticipó que "va a desilusionar un poco el crecimiento", debido a que la recuperación no será uniforme entre los distintos sectores.

Finalmente, el economista destacó que el principal desafío del Gobierno será combinar la estabilidad económica con la construcción de consensos políticos. "Uno habla no de economía teórica, sino de economía política", sostuvo, y concluyó que "el presidente tendrá que buscar más aliados y pelearse menos probablemente", al considerar que ese será el factor determinante para sostener el rumbo económico.