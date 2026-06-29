Estudio sobre orgullo gay: qué opinan hoy los argentinos de los derechos LGBT+ y el matrimonio igualitario

Los derechos de las personas LGBT+ conservan un sólido respaldo en la Argentina, pero el "marketing del orgullo" parece haber dejado de convencer por sí solo. Esa es una de las principales conclusiones del informe Ipsos Pride 2026, una encuesta realizada entre más de 19 mil personas de 26 países.

El escenario es más complejo que el de años anteriores: mientras la igualdad jurídica mantiene un amplio consenso, crecen las exigencias hacia empresas e instituciones para que sus discursos se traduzcan en políticas concretas.

LGBT+: Argentina y su visión de la aceptación

Los datos ubican a Argentina entre los países latinoamericanos con mayor aceptación de la diversidad sexual. El 65% de los consultados considera que las parejas del mismo sexo deberían poder contraer matrimonio, un porcentaje superior al registrado en Chile (57%), México (54%), Brasil (44%), Colombia (40%) y Perú (26%).

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También se mantiene un amplio consenso en torno a la protección contra la discriminación. El 72% sostiene que las personas lesbianas, gays y bisexuales deben estar protegidas por la ley frente a situaciones discriminatorias, mientras que esa cifra asciende al 74% cuando se consulta sobre las personas transgénero.

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Además, el 58% apoya leyes que prohíban la discriminación en ámbitos como el empleo, la educación, la vivienda o el acceso a servicios.

La queja contra las empresas

Sin embargo, el estudio detecta una tendencia que también aparece en otros países de la región: el respaldo a esos principios generales ya no se refleja con la misma intensidad cuando la discusión gira hacia la visibilidad pública o el rol de las empresas.

El apoyo a que las compañías promuevan activamente la igualdad LGBT+ cayó del 59% en 2021 al 45% en 2026, una baja de 14 puntos porcentuales. Aun así, quienes rechazan ese involucramiento representan el 16%, por lo que el balance continúa siendo favorable.

Para la consultora, la diferencia no implica un rechazo a las políticas de diversidad, sino una modificación en las expectativas de la sociedad. El público parece valorar menos las campañas ocasionales vinculadas al Mes del Orgullo y exigir una mayor coherencia entre la comunicación institucional, las políticas internas, la experiencia de los trabajadores y las acciones concretas de las organizaciones.

Algo similar ocurre con la representación en los medios. El apoyo a una mayor presencia de personajes LGBT+ en televisión, cine y publicidad alcanza hoy el 34%, quince puntos menos que hace cinco años. También descendió el respaldo a las muestras públicas de afecto entre personas del colectivo.

Las mayores divisiones aparecen, en cambio, cuando se analizan cuestiones vinculadas a la agenda trans. Aunque el 72% reconoce que las personas trans sufren altos niveles de discriminación, las opiniones se fragmentan frente a políticas específicas.

El 23% respalda que atletas trans compitan en la categoría correspondiente a su identidad de género, pero el 45% está en contra

La mitad de los consultados está de acuerdo con que utilicen baños acordes con su identidad de género y un porcentaje similar apoya que el sistema de salud cubra tratamientos de transición. En cambio, apenas el 23% respalda que atletas trans compitan en la categoría correspondiente a su identidad de género, mientras el 45% se manifiesta en contra.

"El apoyo a la igualdad y la no discriminación sigue siendo sólido. Lo que cambió es el nivel de exigencia respecto de cómo estos temas son abordados por las instituciones y las marcas", concluyó, Martín Tanzariello, director de Marketing y Comunicación de Ipsos Argentina.

LT